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SHOW EM SALVADOR

Lazzo Matumbi anuncia novo convidado para show na Concha Acústica

Espetáculo que celebra a música baiana ganha reforço do Coro MULTIVOX

Beatriz Santos
Por
| Atualizada em
Lazzo Matumbi e receberá o Coro MULTIVOX
Lazzo Matumbi e receberá o Coro MULTIVOX - Foto: Foto: Divulgação

O cantor e compositor Lazzo Matumbi sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 24 de julho para apresentar o espetáculo "Matumbi Canta a Bahia", projeto que reúne convidados de diferentes gerações da música baiana e brasileira.

A apresentação, que será gravada para um audiovisual, acaba de confirmar a participação do Coro MULTIVOX, que se junta aos artistas já anunciados BaianaSystem, Rachel Reis, BNegão e Ravi Lobo.

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Com ingressos nos últimos lotes, o show propõe um percurso por diferentes momentos da música produzida na Bahia, reunindo clássicos e obras contemporâneas em uma apresentação conduzida pela voz de Lazzo Matumbi.

Coro MULTIVOX integra o espetáculo

Fundado e regido pelo maestro Ângelo Rafael, o Coro MULTIVOX reúne musicistas profissionais, estudantes avançados de música e uma equipe técnica especializada em música vocal. O grupo atua com repertórios para coro, solistas e formações camerísticas de diferentes estilos.

No espetáculo, o coro participa de uma narrativa musical que percorre a diversidade da produção artística baiana, interpretando canções de diferentes épocas ao lado de Lazzo Matumbi. O repertório inclui clássicos de artistas como Dorival Caymmi e Novos Baianos, além de músicas de nomes da cena contemporânea.

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Show será registrado em audiovisual

Além das participações especiais, "Matumbi Canta a Bahia" contará com direção musical do pianista, compositor, arranjador e educador Ubiratan Marques, fundador da Orquestra Afrosinfônica.

A direção artística é assinada por Manno Góes, enquanto as coreografias ficam a cargo da professora, coreógrafa e dançarina Nildinha Fonsêca. A cenografia é de Lorena Peixoto e o cenário contará com intervenções visuais do VJ Gabiru.

Trajetória de Lazzo Matumbi

Com mais de quatro décadas de carreira, Lazzo Matumbi construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura afro-brasileira e da música produzida na Bahia. Ao longo dos anos, consolidou um repertório ligado a ritmos como samba-reggae, ijexá e reggae.

Entre as composições mais conhecidas de sua carreira estão "Alegria da Cidade", eternizada na voz de Margareth Menezes, além de "Me abraça e me beija" e "14 de maio".

Os ingressos para o espetáculo seguem à venda no Sympla e já estão nos últimos lotes.

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Lazzo Matumbi música

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