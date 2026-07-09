Morre aos 75 anos cantora Bonnie Tyler, ícone dos anos 1980

A cantora Bonnie Tyler morreu na noite de quarta-feira, 8, aos 75 anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 9, por meio das redes sociais da artista dona de sucessos como Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache.

"A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em informar que Bonnie faleceu inesperadamente na noite passada, em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada. Divulgaremos um novo comunicado em breve, mas, por enquanto, pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento de profunda tristeza", diz a nota.

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A cantora estava internada desde maio em um hospital de Portugal, onde passou por uma cirurgia intestinal de emergência e chegou a ser colocada em coma induzido para auxiliar na recuperação. No mês passado, um porta-voz informou que ela havia deixado o coma, mas seguia em estado bastante debilitado.

Quem foi Bonnie Tyler?

Nascida no País de Gales com o nome de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler se tornou um dos maiores nomes da música internacional nos anos 1980. Conhecida pela voz rouca e pelas interpretações marcantes, consolidou sucessos como It's a Heartache e Total Eclipse of the Heart, tornando-se uma referência do rock e do country rock.

Sua característica vocal surgiu após uma cirurgia para retirada de nódulos nas cordas vocais, em 1977. Como não respeitou o período de repouso recomendado, desenvolveu uma rouquidão permanente, que acabou se tornando sua principal marca artística e impulsionou sua carreira internacional.