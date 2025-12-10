Leonardo lamenta morte de ente querido: “Segurou muitas broncas”

Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Leonardo usou o seu perfil no Instagram para lamentar a morte de Ede Cury, conhecida nos bastidores do sertanejo e assessora de imprensa do artista. Ela faleceu na terça-feira, 9, aos 70 anos.

A assessora tinha um comprometimento sério de visão e tratava comorbidades, segundo o Splash. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente pela equipe de Leonardo.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo”, escreveu Leonardo nas redes sociais.

Ede Cury trabalhava com Leonardo desde a época em que o músico cantava com o irmão Leandro. Ela foi responsável por trabalhar a imagem de Leonardo por mais de 25 anos, estando presente em todos os momentos de sucesso do artista.