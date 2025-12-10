Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO NO SERTANEJO

Leonardo lamenta morte de ente querido: “Segurou muitas broncas”

Cantor publicou uma homenagem nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/12/2025 - 6:43 h
Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais
Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais -

O cantor Leonardo usou o seu perfil no Instagram para lamentar a morte de Ede Cury, conhecida nos bastidores do sertanejo e assessora de imprensa do artista. Ela faleceu na terça-feira, 9, aos 70 anos.

A assessora tinha um comprometimento sério de visão e tratava comorbidades, segundo o Splash. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente pela equipe de Leonardo.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Beyoncé aciona Justiça após teaser polêmico do filme de Bolsonaro
Brown, Saulo e mais: Farol da Barra entre em clima de Carnaval com shows
Gilberto Gil anuncia show beneficente para ajudar Teatro Gamboa

“Você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo”, escreveu Leonardo nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Leonardo (@leonardo)

Ede Cury trabalhava com Leonardo desde a época em que o músico cantava com o irmão Leandro. Ela foi responsável por trabalhar a imagem de Leonardo por mais de 25 anos, estando presente em todos os momentos de sucesso do artista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leonardo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Leonardo publicou uma homenagem nas redes sociais
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x