Liniker faz noite histórica com turnê 'Caju' em Salvador

Show extra neste dia 31 foi um presente para os admiradores da arte do "pseudo-fruto" - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

O último dia da turnê Caju, em Salvador, marcou a história de Liniker com os fãs baianos na Concha Acústica, nesta segunda-feira. Com os ingressos dos dias 29 e 30 de março esgotados em poucas horas, o show extra neste dia 31 foi um presente para os admiradores da arte do "pseudo-fruto".

Grandes sucessos como "Tudo", "Me Ajude a Salvar os Domingos" e "Pote de Ouro" emocionaram o público, que cantou a plenos pulmões cada verso das canções da artista natural de Araraquara, no interior de São Paulo.

A passagem da turnê pela capital baiana, que agora segue para Brasília, tem um significado especial para Liniker, que destacou: "Salvador nutre minha alma, nutre minha vida". O show recebeu, ainda, a participação do vocalista do BaianaSystem, Russo Passapusso, durante a música "Negona dos Olhos Terríveis".

A noite ficou ainda mais simbólica quando a cantora recebeu o título de cidadã brasileira pelas mãos da vereadora baiana Eliete Paraguassu (PSOL). “Salvador vem empoderando cada vez mais as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres que constroem a luta”, celebrou a parlamentar.

Com mais de 100 milhões de streams apenas no Spotify, Caju se consolida como um marco na Música Popular Brasileira. O álbum conta com participações de artistas baianos, como a já citada banda BaianaSystem e o jovem talento Melly, que se une a Liniker na faixa "Papo de Edredom".

Confira fotos do show:

