Liniker recebe título de cidadã soteropolitana em último show de 'Caju'

Emocionada, Liniker agradeceu a honraria e enalteceu Salvador - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Para além de uma noite de emoções e boa música, o show de Liniker também contou com uma celebração especial durante a 'Caju Tour', na noite desta segunda-feira, 31, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A cantora foi condecorada com o título de cidadã soteropolitana em reconhecimento à sua relação afetiva com a cidade e sua cultura.

Apesar de não ter nenhum vínculo com Salvador, a homenagem foi uma iniciativa da então vereadora Laina Crisóstomo (PSOL), autora da proposta à época do seu mandato.

“A ideia desse título foi por conta dessa relação que ela tem com a cidade. A escrita desse álbum, então, não podia ser diferente que essa turnê, que é justamente de um álbum que ela escreveu quase todo em Salvador. Também a entrega desse título, acho que é muito simbólica. São quatro mulheres pretas entregando pra uma mulher preta que tanto representa a gente, que é super importante pra cultura, para a arte, mas, acima de tudo, pra luta”, destacou Laina ao Portal A TARDE.

A entrega do título foi feita pela vereadora Eliete Paraguassu (PSOL), ao lado de Laina, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e a co-vereadora das Pretas por Salvador, Cleide Coutinho (PSOL).

“Eu estou muito emocionada nesse dia. Enfim, chegou o dia para essa artista que é tão importante pra vida de Salvador, que representa muito Salvador e vem empoderando cada vez mais as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres que constroem a luta. A gente estar aqui homenageando essa artista tão importante, é muito gratificante”, celebrou Eliete, em entrevista exclusiva.

| Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Emocionada, Liniker agradeceu a honraria e enalteceu Salvador. “Eu não sei nem como agradecer isso. Sou muito grata. Eu não venho para cá a trabalho, venho para me nutrir de vida. Muito obrigado por todas as coisinhas que Salvador já me deu, por todos os encontros, por todas as famílias agregadas que eu construí aqui, por cada fã que eu olho, que eu conheço, muito obrigado pelo acompanhamento, muito obrigado por existir”, disse a cantora.

