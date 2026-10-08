Mãe descobre que colega de futebol do filho é Chico Buarque

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Miguel, filho de Monalisa Melo, jogava bola no seu condomínio. Entre os participantes do baba, estava um tal de “Seu Chico”. Ela ouvia falar dele, mas não sabia quem era. Determinada a conhecer o colega que o filho tanto falava, decidiu assistir a um dos jogos e teve um “plot twist” que jamais imaginou: o homem era Chico Buarque.

“Fui assistir meu filho jogar futebol, quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira. Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa”, disse.

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Rapidamente, a mãe compartilhou a história com seus seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira, 6. Contando com um segundo vídeo, mostrando o músico em campo.

Foto: Reprodução | TikTok

A publicação ultrapassou 850 mil visualizações e 250 mil curtidas. Nos comentários, vários usuários se surpreenderam com o menino não reconhecer o cantor. Porém, segundo Monalisa, mesmo a família tendo o hábito de ouvir suas músicas, o menino não associou a voz.



A paixão de Chico Buarque pelo futebol é antiga. Torcedor do Fluminense por influência da mãe, Maria Amélia (1910-2010). O cantor já ganhou um campinho no Recreio dos Bandeirantes de presente da gravadora Universal.