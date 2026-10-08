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PLOT TWIST

Mãe descobre que colega de futebol do filho é Chico Buarque

Monalisa Melo conhecia o homem apenas como “Seu Chico”

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
Monalisa, mãe de Miguel, ficou supresa ao descobrir que "Seu Chico" era Chico Buarque
Monalisa, mãe de Miguel, ficou supresa ao descobrir que "Seu Chico" era Chico Buarque - Foto: Reprodução | TikTok

Miguel, filho de Monalisa Melo, jogava bola no seu condomínio. Entre os participantes do baba, estava um tal de “Seu Chico”. Ela ouvia falar dele, mas não sabia quem era. Determinada a conhecer o colega que o filho tanto falava, decidiu assistir a um dos jogos e teve um “plot twist” que jamais imaginou: o homem era Chico Buarque.

“Fui assistir meu filho jogar futebol, quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira. Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa”, disse.

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Rapidamente, a mãe compartilhou a história com seus seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira, 6. Contando com um segundo vídeo, mostrando o músico em campo.

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Imagem ilustrativa da imagem Mãe descobre que colega de futebol do filho é Chico Buarque
Foto: Reprodução | TikTok

A publicação ultrapassou 850 mil visualizações e 250 mil curtidas. Nos comentários, vários usuários se surpreenderam com o menino não reconhecer o cantor. Porém, segundo Monalisa, mesmo a família tendo o hábito de ouvir suas músicas, o menino não associou a voz.

A paixão de Chico Buarque pelo futebol é antiga. Torcedor do Fluminense por influência da mãe, Maria Amélia (1910-2010). O cantor já ganhou um campinho no Recreio dos Bandeirantes de presente da gravadora Universal.

A paixão do cantor pelo Fluminense foi herdada da mãe
A paixão do cantor pelo Fluminense foi herdada da mãe - Foto: Divulgação / Acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim
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Tags

chico buarque Futebol música

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