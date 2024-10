Magary Lord e Ricardo Chaves enaltecem o Volta no Dique: “Maravilhoso”

Evento faz parte do Festival da Primavera - Foto: Divulgação

Ao som de clássicos como ‘Selva Branca’ e ‘Muito Obrigado, Axé’, aconteceu nesse domingo, 22, mais uma edição do Volta no Dique. O evento faz parte do Festival da Primavera e transformou o Dique do Tororó, em Salvador, em um grande palco ao ar livre.

Promovido pelo Movimento Musical MUDEIdeNOME, composto por alguns dos antigos integrantes do grupo Alavontê, em parceria com a Prefeitura de Salvador, a festa atraiu uma multidão de foliões fora de época, que celebrou ao ritmo da música baiana em um ambiente de pura alegria e diversão.

Na ocasião, Magary Lord e Ricardo Chaves, que integram o grupo de artistas que comandou a festa, enalteceram o evento em entrevista ao Portal A TARDE. “Para mim, é maravilhoso estar pelo sétimo ano fazendo esse evento lindo com os parceiros que a gente mistura música, dança e alegria aqui nessa paisagem, que é um cartão postal de Salvador”, disse Magary.

O cantor destacou a diversão e alegria das pessoas que vão ao evento. “A gente escolheu esse lugar pra fazer o circuito e nos divertimos muito. E quando a gente olha pra galera e vê todo mundo se divertindo, a gente se diverte e chega ao extremo. Estamos muito felizes de estar participando mais um ano aqui”, completou.

Ricardo Chaves destacou que uma das maiores funções do MUDEIdeNOME é “passear pela memória afetiva musical das pessoas”. “E o Axé Music é uma música que marcou a história de muitas pessoas. Eu faço parte da primeira geração desse movimento. O evento propõe sempre arrastar as pessoas e trazer todo mundo no clima em lugares onde elas não imaginavam”, finalizou ele.

Além de Magary Lord e Ricardo Chaves, a Volta no Dique foi comandada por Ramon Cruz e Jonga Cunha. A bordo do Pranchão – trio elétrico que se aproxima ainda mais do público – os músicos percorreram o entorno do espelho d’água, revivendo grandes sucessos e apresentando novas canções.