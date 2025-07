Maria Gadú é o destaque do Palco A Tarde FM

A cantora canatrá no Festival A Tarde FM - Foto: Reprodução | Instagram

O Palco segue com seu especial focado nos artistas que se apresentarão no Festival A Tarde FM. Maria Gadú é o destaque do programa desta semana, que irá ao ar neste sábado, 19.

No repertório, hits como “Shimbalaiê”, “Linda Rosa”, “Tudo Diferente” e “Quase sem Querer” embalarão a tarde do público a partir das às 17h. O programa pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

No festival, Maria Gadú vai animar o público da Arena A Tarde no dia 31 de agosto e os ingressos para o evento já estão à venda através do site da Ticket Maker.

Sobre Maria Gadú

Conhecida como Maria Gadú, Mayra Corrêa Aygadoux nasceu no dia 4 de dezembro de 1986, em São Paulo. A artista iniciou sua carreira aos 13 anos de idade, onde realizava shows em bares e festas de família na capital paulista.

Sua mudança de nome aconteceu muito cedo, quando passou a se chamar Maria Aygadoux, pois não gostava do nome de batismo, Mayra, e achava bonito o sobrenome francês de seu produtor musical, que foi considerado como um pai.

Ao longo dos anos de carreira, a famosa colecionou sucessos e prêmios, como o Prêmio da Música Brasileira e o Prêmio Multishow da música. Além de cinco indicações para o Grammy Latino, em diferentes categorias.