NEOJIBA faz 18 anos e celebra com shows gratuitos em Salvador

NEOJIBA já impactou mais de 36 mil jovens - Foto: Victor Eduardo | Divulgação

O NEOJIBA completa 18 anos de existência neste mês de julho. Em celebração, a companhia preparou uma programação completamente gratuita que se materializa em quatro dias de festa para todas as idades. O evento, que começou ontem, 17, se estende até o domingo, 20, com a realização de dois concertos, ensaio com interação do público, além de diversas performances musicais. O Parque do Queimado e o Teatro do Salesiano são os palcos que sediam a comemoração.

A organização tem como missão promover, por meio da música, o desenvolvimento e integração social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. O NEOJIBA oferece, de forma gratuita, aulas de instrumentos e formação em áreas técnicas direcionadas a logística de ensaios e apresentações musicais.

“No programa temos dois lemas principais: ‘aprende quem ensina’, que a gente considera que toda criança que aprende alguma coisa, já consegue ensinar a outro colega; e ‘lugar de plateia é no palco’, que significa que o fazer musical não é apenas para aqueles que nasceram com talentos. Para todos é possível sair da plateia e ir para o palco, basta ter constância e boas condições”, explica o maestro e diretor musical do NEOJIBA, Eduardo Torres.

Segundo o diretor, o programa se inspira em um movimento venezuelano chamado “El Sistema”, fundado em 1975 pelo maestro José Antônio de Abreu, que oferece educação musical gratuita para crianças e jovens de comunidades carentes. Torres, que ingressou no programa como professor de regência, em 2008, pôde ver de perto o nascimento do programa.

“Eu assisti os primeiros concertos e manifestações e percebo que o NEOJIBA cresceu bastante. Iniciou como uma estratégia de se fazer uma orquestra juvenil em que fosse reconhecida como uma orquestra de excelência, e é o que aconteceu. Durante esses anos já nos apresentamos internacionalmente com enorme sucesso. Fomos até apelidados de ‘orgulho do Brasil’, pela imprensa inglesa”, conta.

Nessa trajetória, a organização já atendeu, direta e indiretamente, mais de 36 mil crianças, adolescentes e jovens entre 6 a 29 anos. Atualmente, o programa beneficia mais de 2,4 mil integrantes diretos distribuídos em 13 núcleos em Salvador e em seis cidades do interior da Bahia. Também há uma estimativa de cerca de seis mil jovens sendo atendidos de forma indireta, que acontece quando o programa realiza ações de apoio a iniciativas musicais parceiras.

Programação

| Foto: Victor Eduardo | Divulgação

A curadoria do evento, de acordo com Torres, foi toda pensada em apresentar obras de altos níveis de execução e refinamento. “A intenção é enfatizar que 18 anos é uma juventude, mas também uma maturidade. Escolhemos peças de gente grande”, complementa.

Hoje e amanhã, a Orquestra NEOJIBA, sob regência do maestro Ricardo Castro, se junta ao Coro Juvenil, conduzida pela maestrina Lucie Barluert em uma apresentação que promete encantar a plateia do Teatro Salesiano, a partir das 19h. A Orquestra NEOJIBA apresenta a Sinfonia Patética, de Tchaikovsky e Greeting Prelude, de Stravinsky. O Coro Juvenil apresenta Jesu, Meine Freude, BWV 227, de Bach.

Barluert conta que, apesar do desafio em executar a peça mais longa e complexa de Bach, a plateia pode esperar uma peça madura, apresentada por jovens em formação.

Castro, por sua vez, declara que “O público pode esperar uma apresentação emocionante, que celebra não só a excelência artística do NEOJIBA, mas também sua trajetória transformadora. Será uma oportunidade única de acompanhar jovens músicos baianos encarando obras desafiadoras com talento, entrega e paixão”.

No domingo, a agenda começa às 9h, no Parque do Queimado, com apresentação da Banda Sinfônica, e se estende até o final do dia. Se apresentarão neste dia diversos grupos musicais de todos os núcleos do NEOJIBA. Durante o dia, barracas de venda de comida serão montadas no parque. O público também pode aproveitar para visitar a exposição fotográfica Anna Mariani - Pinturas e Platibandas, em cartaz no local.

Trajetórias transformadas

| Foto: Victor Eduardo | Divulgação

O estudante de bacharelado em música pela Ufba, Guilherme Freitas, é um dos exemplos de vidas impactadas pelo programa. Integrante do NEOJIBA desde 2012, começou tocando flauta transversal e hoje toca fagote (instrumento de sopro). Ele considera a organização importante para sua vida pessoal e profissional, além de demonstrar imensa gratidão às oportunidades que teve através da organização.

O estudante já passou por três turnês internacionais e duas nacionais. Em fevereiro último, realizou um intercâmbio, com o apoio do NEOJIBA, para Alta Escola de Música de Genebra, na Suíça.

“O programa foi importante para minha formação pessoal diante das minhas relações com amigos e professores. Fui ensinado a me comportar diante de vários contextos. O NEOJIBA contribuiu bastante para minha vida profissional e planos futuros devido a todas as experiências que tive. Tudo que aprendi será algo que colocarei em prática em meus futuros trabalhos” afirma.

Além disso, uma das suas metas é lecionar música para crianças e adolescentes, pois, segundo o estudante, é sua “forma de retribuir tudo aquilo que viveu com o programa”.

O NEOJIBA é mantido pelo Governo do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social Pela Música. As celebrações pelo aniversário de dezoito anos do NEOJIBA tem o patrocínio da Sicoob e da Vestas, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

NEOJIBA 18 anos / Hoje e amanhã, 19h: Coro Juvenil e Orquestra NEOJIBA no Teatro Salesiano / Domingo (20), das 09 às 19h: grupos musicais dos núcleos do NEOJIBA no Parque do Queimado / Gratuito

