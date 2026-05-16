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BRASIL

MC Poze é solto e primeira atitude do cantor chama atenção

Funkeiro deixou presídio no Rio após decisão da Justiça

Isabela Cardoso
Por
Imagem ilustrativa da imagem MC Poze é solto e primeira atitude do cantor chama atenção
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O funkeiro MC Poze do Rodo voltou às redes sociais após deixar o Presídio Joaquim Ferreira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 13. Em publicações feitas nesta sexta-feira, 15, o cantor apareceu ao lado das filhas e anunciou uma festa para celebrar a liberdade.

“Obrigado Deus por tudo, longe dos meus neném eu não sou ninguém... Saudade me consumia e me dominava”, escreveu o artista em uma das postagens.

Imagem ilustrativa da imagem MC Poze é solto e primeira atitude do cantor chama atenção
| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além das fotos em família, Poze também mostrou imagens da preparação de um evento em uma quadra poliesportiva. “Amanhã coro come”, publicou o funkeiro ao exibir tendas montadas para a comemoração.

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Poze foi preso em operação sobre bets ilegais

O cantor havia sido preso durante a Operação Narco Fluxo, que investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

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A soltura ocorreu após decisão da desembargadora Louise Vilela Leite Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que concedeu habeas corpus ao artista na quarta-feira, 13.

Apesar da revogação da prisão preventiva, a Justiça determinou medidas cautelares, incluindo a entrega do passaporte.

Redes sociais repercutem retorno do cantor

A reaparição do funkeiro rapidamente movimentou as redes sociais, principalmente entre fãs que acompanharam o período em que Poze esteve preso.

As imagens ao lado das filhas e o anúncio da festa repercutiram poucas horas após as publicações, ampliando a repercussão da saída do artista do presídio.

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Tags

justiça MC Poze Rio de Janeiro

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