Menudos anunciam volta aos palcos após 15 anos de pausa

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Os fãs do icônico grupo pop Menudo já podem parar de se reprimir: a banda portorriquenha confirmou seu retorno à música para comemorar suas cinco décadas de trajetória. Idealizada no ano de 1976 e lançada oficialmente em 1977 pelo produtor Edgardo Díaz, a banda, a boyband vai encerrar um hiato de mais de 15 anos com a turnê comemorativa "Menudo 50", anunciada por meio de suas redes sociais.

Roteiro dos shows

A nova série de apresentações terá sua grande estreia nos Estados Unidos, começando pela cidade de Inglewood, na Califórnia. A rota americana também inclui passagens previstas por Hollywood, Rosemont e Nova York. Logo após, os artistas seguirão para shows no México e na sua terra natal, Porto Rico. A agenda com todas as datas e locais completos ainda não foi divulgada ao público.

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Formação para a turnê

Para esta celebração, a banda reuniu músicos e cantores que fizeram parte de diferentes fases ao longo da história do grupo. O projeto atual será composto por:

Ralphy Rodriguez

Ramone Acevedo

René Farrait

Robert Avellanet

Roy Rosselló

Ruben Gomez

Sergio Blass

A emoção do retorno

Por meio de vídeos publicados nas redes sociais, os integrantes compartilharam o sentimento que envolve este reencontro com os fãs. "Já saíram muitas lágrimas da gente", confessou René Farrait.

"Estamos tentando não ficar tão emocionados", declarou Ramone Acevedo.