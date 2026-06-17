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HOME > MÚSICA

NÃO SE REPRIMIRAM!

Menudos anunciam volta aos palcos após 15 anos de pausa

Icônica boyband fará turnê para celebrar cinco décadas

Bianca Carneiro
Por
Veja quem está na formação que marca a volta do grupo
Veja quem está na formação que marca a volta do grupo - Foto: Divulgação

Os fãs do icônico grupo pop Menudo já podem parar de se reprimir: a banda portorriquenha confirmou seu retorno à música para comemorar suas cinco décadas de trajetória. Idealizada no ano de 1976 e lançada oficialmente em 1977 pelo produtor Edgardo Díaz, a banda, a boyband vai encerrar um hiato de mais de 15 anos com a turnê comemorativa "Menudo 50", anunciada por meio de suas redes sociais.

Roteiro dos shows

A nova série de apresentações terá sua grande estreia nos Estados Unidos, começando pela cidade de Inglewood, na Califórnia. A rota americana também inclui passagens previstas por Hollywood, Rosemont e Nova York. Logo após, os artistas seguirão para shows no México e na sua terra natal, Porto Rico. A agenda com todas as datas e locais completos ainda não foi divulgada ao público.

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Formação para a turnê

Para esta celebração, a banda reuniu músicos e cantores que fizeram parte de diferentes fases ao longo da história do grupo. O projeto atual será composto por:

  • Ralphy Rodriguez
  • Ramone Acevedo
  • René Farrait
  • Robert Avellanet
  • Roy Rosselló
  • Ruben Gomez
  • Sergio Blass

A emoção do retorno

Por meio de vídeos publicados nas redes sociais, os integrantes compartilharam o sentimento que envolve este reencontro com os fãs. "Já saíram muitas lágrimas da gente", confessou René Farrait.

"Estamos tentando não ficar tão emocionados", declarou Ramone Acevedo.

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