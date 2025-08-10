Michael Sullivan traz oficina gratuita de composição para Salvador

Michael Sullivan traz oficina gratuita de composição musical para a capital baiana - Foto: Divulgação

Com o objetivo de estimular a criação musical, Salvador recebe, neste mês de agosto, entre os dias 25 e 26, no Cineteatro 2 de Julho, o projeto Composição Plural. Idealizado por Michael Sullivan e realizado pela União Brasileira de Compositores (UBC), a iniciativa é direcionada a artistas interessados em composição musical.

O programa oferece, de forma gratuita, palestras, oficinas práticas e momentos de construção coletiva. As inscrições podem ser realizadas através da plataforma Sympla.

Responsável por compor músicas que marcaram a década de 80, os encontros são conduzidos pelo próprio Michael Sullivan, que compartilha detalhes do seu processo criativo e sua experiência com a criação de obras de sucesso. Tim Maia, Gal Costa, Xuxa, Fafá de Belém e Roberto Carlos são apenas alguns dos grandes artistas nacionais que interpretaram canções de Sullivan.

O propósito do programa vai além do ensinar: espera-se provocar a criatividade e fomentar a formação de novos compositores.

Criada com a intenção de democratizar o conhecimento sobre composição musical, a iniciativa celebra, também, a diversidade sonora do Brasil. Segundo Sullivan, a ideia para realizar o projeto tem a ver com sua vontade de deixar um legado para as pessoas.

“A composição é um processo de autoconhecimento, de transgressão, de risco e maturidade. A maturidade leva ao legado. E o legado é o que você deixa para as pessoas. Essa é minha motivação”, afirma.

No primeiro dia, está previsto a realização de uma palestra, espaço para resposta de perguntas e uma oficina de criação. No segundo dia, será apresentada uma música inédita criada durante o workshop.

A programação inclui ainda uma apresentação da UBC sobre direitos autorais, registro de obras e fonogramas, a fim de oferecer aos participantes uma visão completa sobre gestão coletiva na música.

Realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2024, a passagem do projeto por Salvador integra a etapa nordestina do Composição Plural, que também acontece em Fortaleza e Recife, ao longo deste mês. Sobre a primeira edição, o idealizador declara que “Foi simplesmente inspirador, foi como chegar até a fonte, como impulsionar o que estava parado. A presença atrai e impulsiona a arte. Compus com crianças de 8 anos e adultos de 80. Recebi muito mais que compartilhei, aprendi muito mais do que eu sei”.

Viabilizado a partir do apoio da UBC, instituição que agrega os maiores ícones da MPB, a exemplo de Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Gilberto Gil e Milton Nascimento, o Composição Plural, de acordo com Sullivan, “transforma a essência melódica em composição viva”.

“Poder contar com a generosidade de Sullivan em um projeto deste alcance é um privilégio. Sua carreira marca triunfos e vivências de um dos maiores compositores populares do Brasil, e compartilhar essa experiência é uma tarefa inspiradora. Para os que estão iniciando o ofício de compor, é uma oportunidade única e imperdível”, afirma Marcelo Castello Branco, diretor-executivo da UBC.

Sobre Michael Sullivan

Nascido em Pernambuco, Michael Sullivan é um dos compositores mais gravados e reconhecidos da música brasileira. O interesse pela arte surgiu ainda na adolescência, quando começou a cantar e compor, caminho que resultou no lançamento da balada My Life, em 1976, seu primeiro grande sucesso como compositor.

A partir dos anos 1980, especialmente em parceria com o letrista Paulo Massadas, tornou-se um dos principais nomes da música pop nacional, acumulando hits que marcaram época. Canções suas foram eternizadas. Me dê motivo, do cantor Tim Maia, Whisky a Gogo, do grupo Roupa Nova e Estranha Loucura, da cantora Alcione são apenas alguns exemplos.

Sobre a UBC

Fundada por autores, em 1942, a União Brasileira de Compositores é uma associação sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos autorais de músicas, distribuição de rendimentos e estímulo à cultura.

Com mais de 70 mil associados, entre autores, intérpretes, músicos e editoras, a UBC é referência em gestão coletiva e transparência no setor musical.

Serviço Projeto ‘Composição Plural’, com Michael Sullivan Data: Dias 25 e 26 de agosto Local: Cineteatro 2 de Julho Ingressos: Inscrições gratuitas no Sympla



