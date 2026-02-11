Menu
HOME > MÚSICA
MÚSICA

Minidoc sobre samba chega ao fim no A TARDE Play com Mariene de Castro; assista

Minidocumentário faz homenagem aos 110 anos do samba

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

11/02/2026 - 17:05 h

Mariene de Castro fecha série de mini documentários sobre os 110 anos do samba
Mariene de Castro fecha série de mini documentários sobre os 110 anos do samba -

A emoção das homenagens aos 110 anos do samba seguem até o último episódio do minidocumentário do A TARDE Play. Depois dos dois primeiros episódios, que contaram a história de Nelson Rufino e Samba Trator, agora tratam da história de Mariene de Castro, uma das vozes mais importantes do gênero.

Dividida em três episódios, a produção revisita diferentes fases do samba na Bahia, berço do gênero musical, e propõe reflexões sobre legado, identidade e os caminhos do gênero musical no Brasil.

Este terceiro e último episódio traz a história de Mariene Bezerra de Castro, uma das vozes mais marcantes do samba e da música popular brasileira na atualidade.

Durante a entrevista, Mariene comentou sobre o legado do samba como cultura. “Samba é algo que melhora nossa alma. O samba tem essa função (de melhorar) na nossa vida. É muito difícil você ouvir um samba e não ficar bem.”

Feitos históricos

Mariene foi convidada por Beth Carvalho a participar de seu CD/DVD “Beth Carvalho Canta o Samba da Bahia”, um marco de reconhecimento nacional.

Além disso, em 2016 ela emocionou todo o Brasil ao cantar no encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 interpretando “Pelo Tempo Que Durar” diante da chama olímpica.

Mariene de Castro é frequentemente citada como uma das principais vozes femininas do samba na atualidade

Assista o vídeo

Tags:

110 anos do samba Bahia Mariene de Castro samba

x