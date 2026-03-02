Menu
LUTO

Morre, aos 49 anos, Adriana Araújo, uma das maiores vozes do samba

Informação foi confirmada nas redes sociais da artista

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/03/2026 - 16:06 h | Atualizada em 02/03/2026 - 16:54

A sambista mineira Adriana Araújo
A sambista mineira Adriana Araújo

A sambista mineira Adriana Araújo, de 49 anos, morreu nesta segunda-feira, 2, vítima de um aneurismo cerebral, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada nas redes sociais da artista.

"Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo.Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor. O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço", diz em nota.

A Cantora estava internada em estado grave desde o ultimo sábado, 28, no hospital, Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte. “Os médicos nos informaram que o quadro é gravíssimo e irreversível. Neste momento, a equipe segue acompanhando a evolução clínica”, explicou equipe da cantora.

Quem era Adriana Araújo?

Conhecida por ser uma das vozes mais potentes do samba mineiro, Adriana Araújo nasceu em 1976 na comunidade Pedreira Prado Lopes (PPL), uma das favelas de Belo Horizonte. Adriana deixa um filho, Daniel, e o marido, Evaldo.

A cantora se apresentava em casas de show e bares da capital mineira e construiu parcerias com grandes nomes do samba nacional, como Diogo Nogueira e Xande de Pilares.

Entre os destaques de sua trajetória está a forte atuação cultural na comunidade Pedreira Prado Lopes e o álbum Minha Verdade. No disco, a artista aborda temas como ancestralidade, amor, negritude e os aprendizados que marcaram sua trajetória como mãe.

morte de famosos samba

x