Sorriso Maroto confirma show em Salvador em nova turnê

Foto: Divulgação

Depois de duas edições realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o grupo Sorriso Maroto prepara uma nova etapa do projeto Sorriso Eu Gosto no Pagode e anuncia a circulação nacional do espetáculo em 2026. Salvador está entre as cidades confirmadas e recebe a apresentação no dia 1º de agosto.

As vendas de ingressos para todas as cidades começam no dia 12 de março. Além da capital baiana, a turnê também passa por Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, Campinas, Ribeirão Preto, Niterói, Recife e Brasília, mantendo o formato que marcou o projeto: palco 360º, clima intimista e maior proximidade entre artistas e público.

Com mais de quatro horas de duração, o show revisita a trajetória musical que influenciou o grupo, resgatando a essência do pagode e do samba. O repertório inclui músicas de Exaltasamba e Soweto, presentes no “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Vol. 2”, além das faixas do Volume 1, que reuniu participações de 22 artistas do gênero.



O público também poderá cantar sucessos do Fundo de Quintal, destaque do Volume 3 — vencedor do Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode — além de clássicos do Só Pra Contrariar e do Raça Negra, registrados no Volume 4 do projeto.

Segundo o vocalista Bruno Cardoso, a turnê representa um retorno às origens do grupo.

“Fizemos duas edições no início de 2025, e mais duas este ano, e agora estamos ansiosos para levar essa turnê para todo o Brasil. Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, disse.

O cantor também adianta que cada apresentação contará com convidados especiais. “Em cada cidade teremos dois convidados, como manda um bom pagode”, promete. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro volume do projeto, também é um ponto alto desse novo evento”.

A proposta, segundo ele, é preservar o espírito da roda de samba. “Claro, será uma festa regada a muita alegria em forma de música”, completa.

