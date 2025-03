Morre Cocoa Tea, lenda do reggae, aos 65 anos

Cocoa Tea deixa a esposa e oito filhos - Foto: Reprodução | X

Lenda do reggae music, Cocoa Tea morreu aos 65 anos. De acordo com a esposa, Malvia Scott, o artista teve uma parada cardíaca em um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, durante a madrugada na terça-feira, 11.

"Recebi uma ligação esta manhã dizendo que ele havia sido transferido da unidade em que estava para outra, que fica a uns cinco minutos de distância, porque ele estava vomitando. Ele foi diagnosticado inicialmente com linfoma em 2019, mas nos últimos seis meses ele também estava lutando contra pneumonia", afirmou ela ao jornal The Gleaner.

Ela afirma que apesar do diagnóstico de linfoma, o cantor se mostrava positivo e foi “muito corajoso”. "Ele foi positivo durante tudo isso. Cerca de três semanas atrás, quando ele foi internado no hospital, ele perguntou se eu estava preocupada e eu disse 'Estou sempre preocupada'. Ele me disse para não me preocupar porque tudo ficaria bem. Ele sempre foi muito esperançoso”, relembrou a mulher, mãe de três dos oito filhos do músico.

Trajetória musical

Nascido em Rocky Point, em Clarendon, na Jamaica, começou a fazer seu nome no país em 1985, aos 26 anos, com sucessos como I Lost My Sonia e Sweet Sweet Cocoa Tea. Já na década de 1990, ele expandiu sua base de fãs e se tornou mundialmente famoso, emocionando o público com as canções Israel's King, Weh Dem A Go Do...Can't Stop Cocoa Tea, Holy Mount Zion e Rocking Dolly .

Em 2003, a Cocoa Tea iniciou o evento anual de véspera de Ano Novo Dancehall Jam Jam, que durou até 2009. Depois de gravar para muitas das principais gravadoras de reggae, incluindo VP Records, Greensleeves Records e Ras Records, o compositor começou sua própria gravadora, Roaring Lion, por volta de 2000.

Em março de 2008, o músico lançou uma canção intitulada Barack Obama, em apoio ao então candidato à presidência dos EUA, que veio a se tornar presidente.

A última apresentação de Cocoa Tea foi há três anos no Welcome to Jamrock Cruise. Em 2019, o cantor de I Am The Toughest se apresentou no histórico show Long Walk to Freedom de Buju Banton no National Stadium em Kingston, na capital da Jamaica.