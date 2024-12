Morre Colin Petersen, baterista original do Bee Gees

- Foto: Reprodução | Instagram

O australiano Colin Petersen, conhecido como "Smiley" e primeiro baterista do icônico grupo Bee Gees, faleceu nesta segunda-feira, 18, aos 78 anos. A notícia foi confirmada pelo Best of Bee Gees, grupo cover da banda com o qual Petersen colaborava nos últimos anos.

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, carinho e respeito”, escreveu o grupo nas redes sociais. “Amamos você, Col. Descanse em paz”.

Petersen integrou o Bee Gees entre 1966 e 1969, sendo uma peça-chave no som e no sucesso da banda durante esse período. Os irmãos Gibb, fundadores do grupo, já declararam em entrevistas anteriores que Colin foi "fundamental" para o desenvolvimento da identidade musical da banda.

A semana também marcou outra perda para os fãs do Bee Gees. Dennis Bryon, baterista da banda a partir de 1973, faleceu no último dia 14.