Mulher joga bebida em Pitty e cantora toma atitude em show

Pitty reagiu contra atitude de mulher em show - Foto: Divulgação

Pitty foi pega de surpresa com uma atitude polêmica de uma mulher em um show realizado em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo. No meio da apresentação da famosa, a fã estava alcoolizada arremessou um copo (aparentemente de plástico) com bebida contra ela.

Um vídeo mostrou o momento em que o recipiente foi jogado e, embora não tenha acertado a cantora, a situação irritou a artista.

"Vocês estão à vontade aí?", questionou o Pitty, no momento em que o copo passou perto de sua cabeça.

"Não tanto, não tanto […], mas vamos continuar nessa vibe de curtir com respeito ao próximo, quem quiser continuar na roda, fique à vontade, estamos juntos aqui e vamos seguir o nosso baile", comentou a famosa.

A cantora ainda encarou a mulher, que estava em um dos espaços da casa de shows, e disparou: "Levanta a mão aí a coisa bonita que jogou a bebida em mim […] Eu sei que quem está ao lado dela não tem nada a ver com isso".