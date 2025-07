Museu de Arte da Bahia recebe recital gratuito de música erudita

MAB será palco de uma noite de poesia musical - Foto: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia recebe uma noite de poesia musical no dia 22 de julho, a partir das 19 horas, o recital “Ecos do Amor” será protagonista no salão nobre do MAB, com um repertório inspirado no amor. A entrada será gratuita e sem restrição de idade, o espetáculo terá três nomes em ascensão da música clássica baiana: o tenor Felipe Dias, a soprano Camila Ceuta e o pianista Bruno NunesMaia.

Compondo o repertório, estão obras que cruzam os séculos, línguas e estilos Lua Branca (Chiquinha Gonzaga), Ideale (Paolo Tosti), Fuggi Crudele (Mozart), Ma Rendi pur Contento (Bellini), Melodia Sentimental (Villa-Lobos), entre outras obras que exploram diferentes nuances do amor – da paixão arrebatadora à dor da saudade, passando pela doçura da entrega.

Além disso, o espetáculo terá peças solo de piano, interpretado por Bruno Nunes Maia que traz ao palco sua versatilidade como músico erudito e popular, em diálogo com a intensidade lírica das vozes de Felipe e Camila. A proposta do recital é, segundo os artistas, “criar uma experiência sensível e afetiva através da música, celebrando o amor como motor da arte e da vida”

Um trio de talentos

Bruno Nunes Maia

Pianista, colaborador e músico de orquestra, Bruno é bacharel em piano pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e possui um currículo internacional. Desde 2015, atua em diversas frentes da música de concerto: foi integrante de orquestras como OSBA, NEOJIBA, OSUFBA e Orquestra Ouro Preto, com apresentações em cidades como Roma, Paris, Montreux e Rio de Janeiro.

Premiado com a Medalha Capitão Franklin, Bruno já participou de masterclasses com grandes nomes do piano, como Dominique Merlet, Ricardo Castro e Miguel Proença. Além do repertório erudito, desenvolve projetos na música popular e é responsável pela direção musical dos concertos Candlelight na Bahia.

Camila Ceuta

Cantora, educadora musical e arte-educadora, Camila é uma das vozes mais promissoras da nova geração lírica da Bahia. Atualmente bacharelanda em Canto Lírico pela UFBA, Camila tem uma trajetória que une excelência técnica e compromisso social. Foi solista na turnê nacional da ópera armorial “Dulcineia e Trancoso” (NEOJIBA), participou da montagem de Dido e Enéias no Teatro Vila Velha e atua como educadora em projetos de musicalização infantil.

Com uma abordagem artística que integra canto, expressão corporal e educação, Camila também é idealizadora do projeto @cantecomcamila, onde produz conteúdos e oficinas voltadas à formação vocal de jovens e adultos.

Camila Ceuta, cantora, educadora musical e arte-educadora | Foto: Divulgação

Felipe Dias

Tenor lírico com forte atuação pedagógica, Felipe tem se destacado em concertos, óperas e projetos de formação musical. Foi solista da ópera “Dulcineia e Trancoso”, integrou o coral de Daniela Mercury no Carnaval de Salvador e interpretou o Hino Nacional na cerimônia da Lei Paulo Gustavo, na presença do presidente Lula.

Formado pelo NEOJIBA e pelo Centro Profissional de Música da Bahia, Felipe também é educador musical com foco em práticas inclusivas e neurodiversidade, sendo preparador vocal de espetáculos e oficineiro em projetos como o Educa Mais. Sua atuação une canto, consciência corporal e engajamento social.