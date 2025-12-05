Menu
SUCESSO MUNDIAL

Música brasileira desbanca hits e se torna a mais buscada dos EUA

A canção viralizou entre os estadunidenses neste ano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 19:38 h
O hit tem feito sucesos entre os americanos

Uma canção brasileira conquistou o título de mais buscada pelos estadunidenses em 2025. De acordo com dados divulgados pelo Google, o hit ‘Predador de Perereca’, lançado em 2015 por MC Jhey, foi muito pesquisado pelos moradores dos Estados Unidos.

O sucesso tardio da música se deu após sua nova versão viralizar na rede social TikTok. A canção foi transformada pela Inteligência Artificial e recebeu uma melodia dos anos 80, com a voz do cantor Tim Maia.

@trevorbabinn

TikTok do your thing and find her 🙏🏼

♬ Predador de Perereca - BLOW RECORDS & Mc Jhey

O áudio já tem mais de 500 mil reproduções na rede social, sendo utilizado por influenciadores de diversos países. Ao todo, os vídeos com a música somam mais de 50 milhões de visualizações.

