SUCESSO MUNDIAL
Música brasileira desbanca hits e se torna a mais buscada dos EUA
A canção viralizou entre os estadunidenses neste ano
Por Franciely Gomes
Uma canção brasileira conquistou o título de mais buscada pelos estadunidenses em 2025. De acordo com dados divulgados pelo Google, o hit ‘Predador de Perereca’, lançado em 2015 por MC Jhey, foi muito pesquisado pelos moradores dos Estados Unidos.
Leia Também:
O sucesso tardio da música se deu após sua nova versão viralizar na rede social TikTok. A canção foi transformada pela Inteligência Artificial e recebeu uma melodia dos anos 80, com a voz do cantor Tim Maia.
@trevorbabinn
TikTok do your thing and find her 🙏🏼♬ Predador de Perereca - BLOW RECORDS & Mc Jhey
O áudio já tem mais de 500 mil reproduções na rede social, sendo utilizado por influenciadores de diversos países. Ao todo, os vídeos com a música somam mais de 50 milhões de visualizações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes