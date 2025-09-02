Música! Festival de Lençóis 2025 tem programação completa divulgada

Evento reunirá grandes nomes da música brasileira - Foto: Reprodução| Setur

A 22ª edição do Festival de Lençóis já tem programação confirmada para este ano. O evento será realizado entre os dias 2 a 4 de outubro, de forma gratuita, na Praça Horácio de Mattos, no centro da cidade.

O evento reunirá grandes nomes da música brasileira e baiana na Chapada Diamantina, com shows de Edson Gomes, Liniker, Maria Gadú e entre outros artistas de destaque.

Segundo informações do site Alô Alô Bahia, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas por noite. Além dos principais nomes, o festival contará com apresentações de Thati, Carneirinho, Opera B, Clariana (que fará um tributo a Amy Winehouse em versão reggae e house) e Samantha Tosto, que levará clássicos da bossa nova e do samba ao palco.

Artistas locais também terão espaço na programação, como Lyra Popular de Lençóis, Família Grão de Luz, Griô, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias.

Promovido pela Pau Viola Produções e com apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis, o festival reforça seu compromisso com a cultura e o turismo da Chapada Diamantina.

Confira a programação completa divulgada pelo Alô Alô Bahia:

02/10 (quinta-feira)

Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis

Samantha Tosto (bossa nova e samba)

Edson Gomes

Rivô Trio e Outras Substâncias

03/10 (sexta-feira)

Família Grão de Luz e Griô

Thathi

Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo

Carneirinho