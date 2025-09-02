CULTURA
Música! Festival de Lençóis 2025 tem programação completa divulgada
Evento será realizado entre os dias 2 a 4 de outubro
A 22ª edição do Festival de Lençóis já tem programação confirmada para este ano. O evento será realizado entre os dias 2 a 4 de outubro, de forma gratuita, na Praça Horácio de Mattos, no centro da cidade.
O evento reunirá grandes nomes da música brasileira e baiana na Chapada Diamantina, com shows de Edson Gomes, Liniker, Maria Gadú e entre outros artistas de destaque.
Segundo informações do site Alô Alô Bahia, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas por noite. Além dos principais nomes, o festival contará com apresentações de Thati, Carneirinho, Opera B, Clariana (que fará um tributo a Amy Winehouse em versão reggae e house) e Samantha Tosto, que levará clássicos da bossa nova e do samba ao palco.
Artistas locais também terão espaço na programação, como Lyra Popular de Lençóis, Família Grão de Luz, Griô, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias.
Promovido pela Pau Viola Produções e com apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis, o festival reforça seu compromisso com a cultura e o turismo da Chapada Diamantina.
Confira a programação completa divulgada pelo Alô Alô Bahia:
- 02/10 (quinta-feira)
- Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis
- Samantha Tosto (bossa nova e samba)
- Edson Gomes
- Rivô Trio e Outras Substâncias
- 03/10 (sexta-feira)
- Família Grão de Luz e Griô
- Thathi
- Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo
- Carneirinho
- 04/10 (sábado)
- Ópera B
- Clariana canta Amy (reggae e house)
- Liniker
- Zion
