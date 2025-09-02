Menu
MÚSICA
CULTURA

Música! Festival de Lençóis 2025 tem programação completa divulgada

Evento será realizado entre os dias 2 a 4 de outubro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/09/2025 - 18:24 h
Evento reunirá grandes nomes da música brasileira
Evento reunirá grandes nomes da música brasileira

A 22ª edição do Festival de Lençóis já tem programação confirmada para este ano. O evento será realizado entre os dias 2 a 4 de outubro, de forma gratuita, na Praça Horácio de Mattos, no centro da cidade.

O evento reunirá grandes nomes da música brasileira e baiana na Chapada Diamantina, com shows de Edson Gomes, Liniker, Maria Gadú e entre outros artistas de destaque.

Segundo informações do site Alô Alô Bahia, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas por noite. Além dos principais nomes, o festival contará com apresentações de Thati, Carneirinho, Opera B, Clariana (que fará um tributo a Amy Winehouse em versão reggae e house) e Samantha Tosto, que levará clássicos da bossa nova e do samba ao palco.

Artistas locais também terão espaço na programação, como Lyra Popular de Lençóis, Família Grão de Luz, Griô, Zion, Rivô Trio e Outras Substâncias.

Promovido pela Pau Viola Produções e com apoio da Prefeitura Municipal de Lençóis, o festival reforça seu compromisso com a cultura e o turismo da Chapada Diamantina.

Confira a programação completa divulgada pelo Alô Alô Bahia:

  • 02/10 (quinta-feira)
  • Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis
  • Samantha Tosto (bossa nova e samba)
  • Edson Gomes
  • Rivô Trio e Outras Substâncias
  • 03/10 (sexta-feira)
  • Família Grão de Luz e Griô
  • Thathi
  • Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo
  • Carneirinho
  • 04/10 (sábado)
  • Ópera B
  • Clariana canta Amy (reggae e house)
  • Liniker
  • Zion

