Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Sauípe Weekend 2025 anuncia grade de atrações; confira

O evento contará com três dias de sol e música na Costa do Sauípe

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/09/2025 - 17:55 h
A festa homenageará o Axé Music este ano
A festa homenageará o Axé Music este ano -

A segunda edição do Sauípe Weekend 2025 já tem sua grade de atrações completa. O evento, que acontece de 20 a 22 de novembro, na Costa do Sauípe, contará com apresentações dos principais nomes da música baiana.

Celebrando os 40 anos da Axé Music, a festa será agraciada com Saulo, Timbalada, Tomate, Filhos de Jorge, É o Tchan, Banda Eva, Psirico, Jau e Alexandre Peixe, grandes nomes do gênero musical mais famoso da Bahia.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Atrações que estarão presentes no evento
Atrações que estarão presentes no evento | Foto: Divulgação

São três dias de festa em meio a praias de águas cristalinas, sol intenso, natureza exuberante e a energia contagiante que só a Bahia sabe oferecer. Os pacotes podem ser adquiridos no site oficial da Costa do Sauípe.

Leia Também:

Léo Santana é confirmado em camarote no Carnaval 2026
Morte de Samuel e Mateus: população incendeia carro envolvido em acidente
TIM celebra parceria com Festival A TARDE FM e números impressionam

Nos primeiros meses não haverá venda de ingressos avulsos, mas sim do pacote completo, que inclui hospedagem e acesso às festas, pois a sexta-feira será reservada exclusivamente aos hóspedes. Já o sistema all inclusive é válido apenas para os serviços dos hotéis e não se estende às festas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Costa do Sauípe sauípe weekend

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A festa homenageará o Axé Music este ano
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

A festa homenageará o Axé Music este ano
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

A festa homenageará o Axé Music este ano
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

A festa homenageará o Axé Music este ano
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x