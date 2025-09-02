Sauípe Weekend 2025 anuncia grade de atrações; confira

A festa homenageará o Axé Music este ano - Foto: Divulgação

A segunda edição do Sauípe Weekend 2025 já tem sua grade de atrações completa. O evento, que acontece de 20 a 22 de novembro, na Costa do Sauípe, contará com apresentações dos principais nomes da música baiana.

Celebrando os 40 anos da Axé Music, a festa será agraciada com Saulo, Timbalada, Tomate, Filhos de Jorge, É o Tchan, Banda Eva, Psirico, Jau e Alexandre Peixe, grandes nomes do gênero musical mais famoso da Bahia.

Atrações que estarão presentes no evento | Foto: Divulgação

São três dias de festa em meio a praias de águas cristalinas, sol intenso, natureza exuberante e a energia contagiante que só a Bahia sabe oferecer. Os pacotes podem ser adquiridos no site oficial da Costa do Sauípe.

Nos primeiros meses não haverá venda de ingressos avulsos, mas sim do pacote completo, que inclui hospedagem e acesso às festas, pois a sexta-feira será reservada exclusivamente aos hóspedes. Já o sistema all inclusive é válido apenas para os serviços dos hotéis e não se estende às festas.