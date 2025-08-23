Nina Queen leva apresentação ao Yacht Clube da Bahia em Salvador

Show já se consolidou como um evento anual aguardado - Foto: Divulgação

Salvador se prepara para uma noite de música, brilho e celebração com o retorno da cantora Nina Queen aos palcos. O espetáculo 'Nina Dancing Queen' acontece em apresentação única no restaurante Veleiro do Yacht Clube da Bahia, no dia 27 de agosto, às 21h.

O show, que já se consolidou como um evento anual aguardado pelo público, promete surpreender com repertório renovado e a energia característica da artista. Entre as novidades, estará a música 'Astros do Rock’n Roll' que será lançada em breve nas principais plataformas de streaming e rádios de todo o país.

Com menos de três semanas para a apresentação, o evento já está sold out, reforçando a conexão de Nina Queen com seu público fiel. Todas as mesas foram reservadas antecipadamente, e a noite contará com a presença de convidados especiais, como o cantor, compositor e produtor musical Geo Benjamin, responsável pela produção da cantora, e parceiros do estúdio Universo Verde Digital.

A produção do espetáculo é assinada pela Culturearte Produções, que gerencia a carreira de Nina Queen. Mais uma vez, o Veleiro do Yacht Clube da Bahia será transformado em palco para uma noite de música.

Carreira

Nina Queen iniciou sua trajetória na música ainda aos 15 anos, quando começou a compor, mas só mais tarde decidiu investir na carreira artística. Antes, formou-se em Direito e, em seguida, criou uma banda com três amigas dedicada ao Axé Music. Depois, partiu para a carreira solo, conquistando o prêmio de Cantora Revelação no Carnaval de Salvador.

Em 2023, Nina conheceu o atual marido, Adriano, também músico. Os dois passaram a compor juntos em casa, até que, em certa ocasião, ele recebeu o convite para participar do evento de um amigo e sugeriu que Nina se apresentasse. A partir daí, a artista voltou ao lugar que sempre sonhou: os palcos.