Nova turnê da Tardezinha só será em 2028; confira informações

Após bater recordes e se consolidar como a maior turnê do entretenimento ao vivo do Brasil, a Tardezinha, evento do cantor Thiaguinho, confirmou oficialmente uma nova turnê para 2028. O anúncio chega na reta final da celebração dos 10 anos do projeto, que reuniu 80 mil pessoas no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e terá seu encerramento no dia 20 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em um espetáculo que marca o fim de um ciclo histórico.

Um dos locais dos shows, Salvador se destacou como uma das principais praças da turnê, figurando entre as seis cidades com maior público.



De acordo com a produção do evento, ao todo, 907 mil pessoas passaram pelos shows, um crescimento de 21% em relação a 2023, mantendo a Tardezinha como a maior turnê brasileira de todos os tempos. Foram 53.500 quilômetros percorridos, sendo 22.500 km em território nacional e 31.000 km no exterior. No palco, o projeto somou 185 horas de apresentação, com média de 6 horas e 15 minutos de Thiaguinho por show.

O faturamento acompanhou a expansão do público, alcançando R$ 305 milhões, alta de 22% frente à edição anterior. A receita foi distribuída entre bilheteria (51%), bar (25%), patrocínios (15%) e outras frentes (9%), com ticket médio de R$ 225 e índice de apenas 9% de no-show, indicando alto engajamento dos fãs. Entre as cidades, o Rio de Janeiro liderou em público, seguido por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Campinas. Já São Paulo foi a praça com maior faturamento, seguida por Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

O crescimento de público também teve Porto Alegre, Recife e Belém entre os destaques, enquanto Niterói, Curitiba e Ribeirão Preto lideraram o avanço em faturamento. No consolidado final, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas ocuparam as primeiras posições, com crescimento expressivo em cidades como Ribeirão Preto, Niterói e Porto Alegre.

O projeto também ampliou sua força no mercado, reunindo 15 patrocinadores e cinco parceiros, um aumento de 150% em relação a 2023, além da entrada em 12 novos segmentos, como banco, bebidas não alcoólicas, transporte por aplicativo, automóveis, beleza, alimentos e serviços financeiros.

Além do impacto cultural, a turnê gerou 110 mil empregos, crescimento de 10% sobre a edição anterior, e arrecadou 451 toneladas de alimentos, alta de 214% em relação a 2023, o equivalente a 34.692 cestas básicas destinadas a ações sociais em diversas regiões do país. O projeto também foi reconhecido com prêmios como o Inspira Rio e o Perse 2025.