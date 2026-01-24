Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO

O Kanalha confirma Rachel Reis e Alinne Rosa no ‘Ensaio do Maridão’

Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/01/2026 - 12:25 h
Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho
Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho -

O segundo dia do ‘Ensaio do Maridão’, do cantor O Kanalha, já tem atrações confirmadas: as cantoras Alinne Rosa e Rachel Reis. O evento acontece no próximo dia 29 de janeiro, às 19h, na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por O Molho (@omolhodomaridao)

Leia Também:

Premiado, O Kanalha é recebido com festa no aeroporto de Salvador
O Kanalha relembra momentos com Preta Gil: “A vida juntou a gente"
Preta Gil comenta relação com O Kanalha e rumor de romance: “Paquera”

Os ingressos podem ser comprados através da plataforma MeuBilhete e variam entre R$ 70 (Arena) e R$ 120 (Camarote). No repertório estarão hits como 'Nego Doce’, ‘Fraquinha’, ‘Final de Semana na Favela’, ‘Calado Vence 777’, ‘Traficante de Desejos’, e a música do Carnaval ‘O Baiano tem o Molho’.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Kannalha recebeu, na última edição, as participações especiais de Léo Santana, Daniela Mercury, Edcity (Fantasmão) e ‘Omo Obá’.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alinne rosa O Kannalha rachel reis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x