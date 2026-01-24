O Kanalha confirma Rachel Reis e Alinne Rosa no ‘Ensaio do Maridão’

Ensaio acontece no próximo dia 29 de janeiro, no Pelourinho - Foto: Divulgação

O segundo dia do ‘Ensaio do Maridão’, do cantor O Kanalha, já tem atrações confirmadas: as cantoras Alinne Rosa e Rachel Reis. O evento acontece no próximo dia 29 de janeiro, às 19h, na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador.

Os ingressos podem ser comprados através da plataforma MeuBilhete e variam entre R$ 70 (Arena) e R$ 120 (Camarote). No repertório estarão hits como 'Nego Doce’, ‘Fraquinha’, ‘Final de Semana na Favela’, ‘Calado Vence 777’, ‘Traficante de Desejos’, e a música do Carnaval ‘O Baiano tem o Molho’.

O Kannalha recebeu, na última edição, as participações especiais de Léo Santana, Daniela Mercury, Edcity (Fantasmão) e ‘Omo Obá’.