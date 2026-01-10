“O samba é uma família”: artistas celebram estreia na Arena A TARDE

Protagonistas do Samba de Classe exaltam encontro de gerações - Foto: Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

Nos bastidores da Arena A TARDE, o clima é de celebração e reverência. Enquanto o público ocupa cada espaço da arena, os artistas que dão vida ao projeto Samba de Classe revelam que a noite vai muito além de uma simples apresentação: é um encontro de propósitos e histórias que se cruzam no tempo.

Para o mestre Nelson Rufino, a noite é definida por uma palavra: gratidão. Convidado especial da abertura, ele não esconde a emoção de dividir o palco com a "Marrom".

"É uma honra muito grande fazer parte desse primeiro dia. Estar ao lado de Alcione e Karina... Alcione é a grande estrela, depois vem a gente. Sou um homem muito agradecido ao homem lá de cima. Eu estou muito honrado de participar desse projeto”, disse Rufino, em entrevista ao Portal A TARDE.

O grupo Batifun, que completa 28 anos de trajetória, trouxe para o evento o peso de quem viu o cenário mudar em Salvador. Júnior Luiz relembrou o pioneirismo da banda ao levar o ritmo para as boates no final dos anos 90 e celebrou o vigor atual do movimento.

"A gente vê hoje o samba também muito forte, muitas bandas excelentes bandas, meninos novos cantando bem renovando o samba e os eventos de samba são muito cheios… A gente recebeu essa honra de abrir o show, trazer o nosso repertório, trazer nossas referências com a participação do nosso mestre Nelson Rufino que foi um grande padrinho”, comentou Luiz.

Essa sensação de pertencimento foi reforçada por Fernando Rufino, que destacou a conexão visceral entre o baiano e o ritmo. Para ele, o sucesso da Arena lotada é reflexo de uma herança cultural.

"O samba é uma família. É passado de geração para geração, de pai para filho. E você vê como está hoje a arena lotada, uma super festa com esse ícone que é a Alcione, que a gente tem a honra aqui de abrir esse show… Marcelo fala uma coisa muito bacana, que não é a gente que procura música, a música que procura a gente. E o samba que procura a gente. Eu acho que todo baiano é um samba que é baiano”, revelou Fernando.

Além das emoções musicais, os artistas destacaram a infraestrutura do evento. Marcelo Timbó ressaltou que a chegada da Arena A TARDE preenche uma lacuna importante na cidade para shows de médio porte.

"Precisamos valorizar esse espaço. Em Salvador é difícil, às vezes as atrações têm que ir para Lauro de Freitas. Esse espaço para duas ou três mil pessoas é um coringa que ajuda muito a ter esse tipo de evento”, analisou Timbó.

Essa rede de afetos ganha um novo elo com a presença de Karinah. Convidada pelo Batifun, a cantora destacou sua conexão profunda com os anfitriões e com a Bahia, prometendo um show vibrante.

"Sou sambista, convidada da banda Batifun, afilhada de Nelson Rufino, de Alcione, e pra mim é sempre uma alegria estar aqui. Vou trazer o que acredito que vai colocar esse povo pra cima. Estou grata que toda essa gente está ouvindo nosso samba, uma composição que inclusive é de Carlinhos Brown e André Lima. A Bahia sempre me traz esse lugar de acolhimento e família”, celebrou.

O show da cantora Alcione, na Arena A Tarde, é uma realização da rádio A Tarde FM com a Íris Produções (@iris.producoes), dentro do projeto Samba de Classe. A banda Batifun abre o evento, com participações de Nelson Rufino e Karinah.