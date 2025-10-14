Oh Polêmico lança hit com J.Eskine e anuncia nova fase na carreira

Esta é a primeira parceria dos artistas - Foto: Divulgação

Oh Polêmico está vivendo uma nova fase em sua carreira. Mesclando o pagodão baiano com outros gêneros populares como o funk e o arrocha, o cantor está prestes a lançar seu novo projeto audiovisual, chamado ‘Vibe do Polly’, qua contará com a participação de diversos colegas de profissão como a cantora Pocah e a banda Psirico.

Nesta terça-feira, 14, o famoso lançou o primeiro hit do projeto, em parceria com o cantor J.Eskine, conhecido por canções como ‘Mãe Solteira’ e ‘Resenha do Arrocha’. A música se chama ‘É Blog’ e promete embalar o verão, esquentando o clima de Carnaval.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“‘É blog’ é uma faixa muito boa, onde estamos ali falando sobre as blogueiras e colocando elas para cima. O início da música já fala que elas são sensacionais e tenho certeza que o hit vai abrir muitas portas”, disse ele, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

O artista, que se chama Deivison Nascimento Santos, ainda revelou como a parceria surgiu. “A ideia de cantar com J.Eskine surgiu porque somos amigos. Ele participou de um ensaio meu e eu já estava com vontade de gravar com uma música com ele. A partir disso, montamos a ideia de fazer a composição”, disparou.

“Essa música que vai ser um hit aí nos próximos dias, vai fazer muito barulho e tenho certeza que também vai ser uma das composições que vai entrar para a disputa de música do carnaval. Minha meta é essa, acho que a meta do Eskine também e tô muito feliz”, completou.

Por fim, Oh Polêmico garantiu que a canção marca a nova fase de sua carreira. “Ela representa a nova fase, a nova versão. Vamos estar trazendo ali uma mistura de arrocha com o pagodão, onde eu vamos estar cantando um pouquinho de cada gênero”, finalizou.