Irmão de Saulo Fernandes relata visão espiritual antes da morte da mãe

O irmão do cantor Saulo Fernandes, Sérgio Fernandes, conhecido como Seo, relatou por meio de suas redes sociais, nesta terça-feira, 14, que teve uma visão espiritual antes da morte de sua mãe. Estela Fernandes faleceu no último domingo,12.



Sérgio, que é cantor e pastor evangélico, comentou que na visão via a mãe de mãos dadas com Deus e já sentia que a partida dela se aproximava.

"Hoje é o primeiro dia que acordo sem você. Mas o que posso dizer para descrever esse momento? Não há por que me entristecer. Meu coração já sabia, e ELE me preparou para este dia. Semanas atrás eu vi você de mãos dadas com ELE. Tinha tanta satisfação no seu olhar, parecia ter encontrado o grande amor da sua vida, e verdadeiramente foi", escreveu ele.

Ainda no texto, ele destacou que a mãe viveu dedicada a Deus: "Você viveu para ELE, né, mãe? Me ensinou a me apaixonar por ELE. E agora chegou a hora de ser recompensada. E o que seria de mim sem ELE? Você me levou a dois nascimentos. E pode deixar o bastão comigo, mãe. Eu disse a você que todos seriam salvos e serão".

"Eu sempre preguei uma Graça que torna todo sofrimento indolor, e é exatamente assim que me sinto. Eu não tenho motivo para sofrer. Pelo contrário, esse momento é digno de toda a minha gratidão: pela vida que você teve e, principalmente, pela vida que você tem agora", completou.

Seo Fernandes também expressou sua saudade e desejo de estar ao lado da mãe, que agora está com Jesus.

"Se eu pudesse, te perguntaria: mãe, como ELE é? Qual é a sensação de olhar nos olhos DELE? Qual é a sensação de tocar a face DELE, mãe? Qual é o cheiro dos cabelos DELE? O que você sentiu quando abraçou ELE? Que privilégio você vive agora, né, mãe?", afirmou.

Ele concluiu: "Eu sei que viverei muitos anos ainda dentro desta casa limitada que é o meu corpo, mas preciso dizer que o maior desejo do meu coração é ver o que você está vendo agora. Um dia a gente vai se reencontrar e nunca mais vai se separar. Te amo infinitamente!".