Seu Jorge é convidado do Palco A TARDE FM antes de show em Salvador

Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira - Foto: Divulgação

Neste sábado, 18, Seu Jorge vai marcar presença em dose dupla no Grupo A TARDE. Antes do show, quem sintonizar a 103,9 FM poderá conferir um especial dedicado ao cantor no Palco A TARDE FM, com hits como 'Mina do Condomínio', 'É Isso Aí', 'Burguesinha' e 'Pessoal Particular'.

O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido também pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br. O programa funciona como um esquenta para o show que acontecerá à noite na Arena A TARDE, reunindo os fãs de boa música. Os últimos ingressos ainda estão à venda no site Meu Bilhete.

Uma carreira marcada por hits

Desde o início da carreira, Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira, combinando elementos de samba, MPB, pop e funk carioca. Seu estilo único conquistou fãs de diferentes gerações e colocou seu nome entre os artistas mais respeitados do país.

O cantor também ganhou notoriedade internacional ao participar da trilha sonora do filme Cidade de Deus e interpretar músicas de David Bowie na versão brasileira do musical The Life Aquatic with Steve Zissou. Essas experiências ampliaram sua visibilidade e mostraram sua versatilidade artística para além da música popular.

Ao longo dos anos, Seu Jorge lançou álbuns que se tornaram clássicos, como Carolina e América Brasil, e colecionou sucessos que marcaram a cultura pop brasileira. Canções como 'Burguesinha' e 'É Isso Aí' se mantêm populares nas rádios e playlists até os dias atuais.

Além da música, o artista também atua como ator, compositor e colaborador em projetos que celebram a diversidade cultural brasileira.