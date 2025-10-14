Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

A TARDE FM

Seu Jorge é convidado do Palco A TARDE FM antes de show em Salvador

Cantor terá especial na rádio A TARDE FM e show na Arena A TARDE

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/10/2025 - 10:42 h
Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira
Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira -

Neste sábado, 18, Seu Jorge vai marcar presença em dose dupla no Grupo A TARDE. Antes do show, quem sintonizar a 103,9 FM poderá conferir um especial dedicado ao cantor no Palco A TARDE FM, com hits como 'Mina do Condomínio', 'É Isso Aí', 'Burguesinha' e 'Pessoal Particular'.

O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido também pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br. O programa funciona como um esquenta para o show que acontecerá à noite na Arena A TARDE, reunindo os fãs de boa música. Os últimos ingressos ainda estão à venda no site Meu Bilhete.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Curso oferece formação gratuita em audiovisual e música
Morre mãe do cantor Saulo Fernandes, aos 77 anos
Gilberto Gil processa padre que ironizou morte e fé de Preta

Uma carreira marcada por hits

Desde o início da carreira, Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira, combinando elementos de samba, MPB, pop e funk carioca. Seu estilo único conquistou fãs de diferentes gerações e colocou seu nome entre os artistas mais respeitados do país.

O cantor também ganhou notoriedade internacional ao participar da trilha sonora do filme Cidade de Deus e interpretar músicas de David Bowie na versão brasileira do musical The Life Aquatic with Steve Zissou. Essas experiências ampliaram sua visibilidade e mostraram sua versatilidade artística para além da música popular.

Ao longo dos anos, Seu Jorge lançou álbuns que se tornaram clássicos, como Carolina e América Brasil, e colecionou sucessos que marcaram a cultura pop brasileira. Canções como 'Burguesinha' e 'É Isso Aí' se mantêm populares nas rádios e playlists até os dias atuais.

Além da música, o artista também atua como ator, compositor e colaborador em projetos que celebram a diversidade cultural brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm seu jorge

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Seu Jorge se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x