Palco A TARDE FM homenageia os 55 anos de Seu Jorge com especial

Seu Jorge é o destaque na programação da A Tarde - Foto: Divulgação

Neste final de semana, Seu Jorge completa 55 anos de idade e o Palco A TARDE FM preparou uma homenagem à altura desse ícone da música brasileira. O programa vai ao ar neste sábado, 7, a partir das 17h, na 103,9 FM, e também pode ser ouvido pelo aplicativo da rádio ou pelo site.

Em contagem regressiva para iniciar uma turnê pela Europa no mês de julho, Seu Jorge é o destaque na programação da A TARDE FM. A playlist especial traz músicas que marcaram a carreira do artista, como 'Burguesinha', 'Amigo da Minha Mulher', 'Carolina' e 'Mina do Condomínio'.

Ator, cantor, compositor e multi-instrumentista, Jorge Mário da Silva, conhecido artisticamente como Seu Jorge, nasceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ele iniciou a carreira artística na década de 1990 com o grupo Farofa Carioca, que misturava samba, funk, reggae e rap. Pouco depois, partiu para a carreira solo, consolidando-se como um dos principais nomes da MPB contemporânea.

Seu Jorge também tem uma carreira relevante no cinema, com papéis marcantes em produções como 'Cidade de Deus' (2002), 'A Vida Marinha com Steve Zissou' (2004), dirigido por Wes Anderson, e 'Marighella' (2019), longa de Wagner Moura no qual interpretou o papel-título.