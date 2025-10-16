Menu
MÚSICA
AUTORAL

Pelourinho recebe show de Mirceia Jordana com MPB e ritmos afro-baiano

Evento acontece no centro histórico

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/10/2025 - 19:58 h
Mirceia Jordana
Mirceia Jordana -

Em Salvador, acontece nesta sexta-feira, 17, o show de estreia do álbum autoral da cantora e compositora Mirceia Jordana, “À Vontade”, às 19h30, na Arena do Teatro Sesc Senac, no Pelourinho, trazendo leveza e força ao centro histórico.

O espetáculo reúne diversos ritmos, como MPB e influências afro-baianas, incluindo xote, bolero e samba-reggae, sendo ideal para quem aprecia uma mistura musical rica e envolvente.

O show conta com banda completa e participação especial de Jarder Jardineiro no clarinete, oferecendo um convite à autenticidade.

Álbum “À Vontade”

O álbum apresenta oito faixas autorais, cada uma com sonoridade própria e poética, além de incluir releituras de clássicos da música brasileira.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mirceia Jordana (@mirceia.jordana)

x