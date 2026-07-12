Pitbull entra para o livro dos recordes por maior encontro de carecas

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Uma tradição criada pelos próprios fãs de Pitbull acaba de entrar para a história. Durante sua apresentação no Festival BST Hyde Park, em Londres, na última sexta-feira, 10, o rapper conquistou um lugar no Guinness World Records ao reunir a maior quantidade de pessoas usando carecas falsas em um mesmo evento.

O feito aconteceu poucos instantes antes do início do show, quando milhares de admiradores apareceram caracterizados com o visual que marcou a carreira do artista: cabeça raspada e óculos escuros.

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Trend dos fãs virou recorde mundial

Nos últimos anos, tornou-se comum ver fãs comparecendo aos shows de Pitbull usando carecas falsas como forma de homenagear o cantor. O que começou como uma brincadeira nas apresentações do rapper ganhou cada vez mais força e acabou se transformando em uma verdadeira marca registrada dos eventos.

Durante o BST Hyde Park, a tradição atingiu um novo patamar. A mobilização reuniu um número suficiente de pessoas para garantir um recorde mundial.

De acordo com a confirmação oficial, 22.141 pessoas compareceram ao festival usando as carecas falsas, número que garantiu a Pitbull e ao público presente um lugar no Guinness World Records.

A ação aconteceu antes da apresentação do artista e chamou a atenção pela quantidade de pessoas caracterizadas, transformando a homenagem em um dos momentos mais comentados do festival.

Rapper celebrou a conquista

Ao longo da carreira, Pitbull já conquistou um Grammy e agora adiciona mais um feito à sua trajetória, desta vez ao lado dos próprios fãs.

Após a confirmação do recorde, o cantor compartilhou publicações celebrando o momento histórico e a participação do público na conquista.

Veja as publicações de Pitbull sobre o assunto: