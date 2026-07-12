GUINNESS BOOK
Pitbull entra para o livro dos recordes por maior encontro de carecas
Homenagem que virou tradição nos shows do rapper alcançou um feito histórico durante um festival
Uma tradição criada pelos próprios fãs de Pitbull acaba de entrar para a história. Durante sua apresentação no Festival BST Hyde Park, em Londres, na última sexta-feira, 10, o rapper conquistou um lugar no Guinness World Records ao reunir a maior quantidade de pessoas usando carecas falsas em um mesmo evento.
O feito aconteceu poucos instantes antes do início do show, quando milhares de admiradores apareceram caracterizados com o visual que marcou a carreira do artista: cabeça raspada e óculos escuros.
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Trend dos fãs virou recorde mundial
Nos últimos anos, tornou-se comum ver fãs comparecendo aos shows de Pitbull usando carecas falsas como forma de homenagear o cantor. O que começou como uma brincadeira nas apresentações do rapper ganhou cada vez mais força e acabou se transformando em uma verdadeira marca registrada dos eventos.
Durante o BST Hyde Park, a tradição atingiu um novo patamar. A mobilização reuniu um número suficiente de pessoas para garantir um recorde mundial.
De acordo com a confirmação oficial, 22.141 pessoas compareceram ao festival usando as carecas falsas, número que garantiu a Pitbull e ao público presente um lugar no Guinness World Records.
A ação aconteceu antes da apresentação do artista e chamou a atenção pela quantidade de pessoas caracterizadas, transformando a homenagem em um dos momentos mais comentados do festival.
Rapper celebrou a conquista
Ao longo da carreira, Pitbull já conquistou um Grammy e agora adiciona mais um feito à sua trajetória, desta vez ao lado dos próprios fãs.
Após a confirmação do recorde, o cantor compartilhou publicações celebrando o momento histórico e a participação do público na conquista.