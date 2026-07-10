Shows tomam conta de Salvador na semana do Dia Mundial do Rock

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Muito além do axé, do pagode e dos ritmos que tradicionalmente marcam a identidade musical da Bahia, Salvador também abriga uma cena de rock consolidada, com casas de shows, festivais, bandas autorais e tributos que movimentam o calendário cultural durante todo o ano.

Celebrado no Brasil em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock se tornou uma das principais datas para fãs do gênero. Apesar do nome, a comemoração é uma tradição exclusivamente brasileira e nasceu inspirada no histórico festival beneficente Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985, simultaneamente em Londres e na Filadélfia.

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Idealizado por Bob Geldof para arrecadar recursos contra a fome na Etiópia, o Live Aid reuniu alguns dos maiores nomes da história da música, como Queen, David Bowie, U2, Led Zeppelin, Black Sabbath, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, Madonna e Phil Collins.



Durante o evento, Collins manifestou o desejo de que a data fosse lembrada como o "Dia Mundial do Rock". Anos depois, emissoras de rádio brasileiras passaram a adotar a celebração, que acabou se popularizando em todo o país.

Quem pretende celebrar a data em Salvador encontrará uma agenda recheada de opções nos próximos dias. Tributos a bandas históricas, apresentações de blues, metal, punk, hardcore e rock nacional ocupam palcos espalhados pela cidade.

Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu os principais eventos confirmados entre os dias 10 e 19 de julho.

Agenda de shows de rock em Salvador

Homenagem Black Sabbath e Iron Maiden

Quando: 10 de julho (sexta-feira), às 21h

10 de julho (sexta-feira), às 21h Onde: 30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho)

30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho) Valor: entre R$ 30 e R$ 60

entre R$ 30 e R$ 60 Onde conseguir ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: Sabbra Cadabra e Midnight Maiden.

Vernal + The Zero

Quando: 10 de julho (sexta-feira), às 20h

10 de julho (sexta-feira), às 20h Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, casa, 2º andar)

Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, casa, 2º andar) Valor: não informado

não informado Onde conseguir ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: Vernal e The Zero.

Tributo Dia Mundial do Rock

Quando: 11 de julho (sábado), às 20h

11 de julho (sábado), às 20h Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar)

Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar) Valor: não informado

não informado Ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: Expresso Coletivo, Os Enferrujados e 4ª POP.

Festa de Aniversário Gorinez

Quando: 11 de julho (sábado), a partir das 14h

11 de julho (sábado), a partir das 14h Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)

Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho) Valor: gratuito

gratuito Ingressos: não é necessário retirar ingresso

não é necessário retirar ingresso Atrações: Ódio Mortal, Mundo Tosco, Traque Bomba e Motim 13.

Tributo AC/DC

Quando: 11 de julho (sábado), às 22h

11 de julho (sábado), às 22h Onde: Área 51 Studio Bar

Área 51 Studio Bar Valor: R$ 15

Ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: AC/DC Tribute Oficial.

NHL

Quando: 12 de julho (domingo), às 18h

12 de julho (domingo), às 18h Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)

Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho) Valor: gratuito

gratuito Ingressos: não é necessário retirar ingresso

não é necessário retirar ingresso Atrações: fffffffff, m4fr e Cabeça de Chuva.

Eric Assmar celebra o Dia do Rock

Quando: 14 de julho (terça-feira), às 19h e às 22h30

14 de julho (terça-feira), às 19h e às 22h30 Onde: Purgatório Bar

Purgatório Bar Valor: couvert artístico de R$ 30 por pessoa

couvert artístico de R$ 30 por pessoa Ingressos: reservas pelo site oficial do Purgatório Bar. Para garantir a mesa é necessário pagamento antecipado de R$ 50 por pessoa, valor revertido em consumo.

reservas pelo site oficial do Purgatório Bar. Para garantir a mesa é necessário pagamento antecipado de R$ 50 por pessoa, valor revertido em consumo. Atrações: show intimista de Eric Assmar com repertório de músicas autorais e clássicos do blues e blues-rock.

Homenagem Metallica e Guns N' Roses

Quando: 17 de julho (sexta-feira), às 21h

17 de julho (sexta-feira), às 21h Onde: 30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho)

30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho) Valor: R$ 20

R$ 20 Ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: Metal Master e Guns No Roses.

Brothers of Metal celebra cinco anos

Quando: 18 de julho (sábado), às 16h

18 de julho (sábado), às 16h Onde: Brothers of Metal (Rua Jornalista Marcos Vita, nº 999, Sala 01, Cajazeiras X)

Brothers of Metal (Rua Jornalista Marcos Vita, nº 999, Sala 01, Cajazeiras X) Valor: 2 kg de alimento ou R$ 10

2 kg de alimento ou R$ 10 Ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: INDOMINUS.

Lasso, Depois do Inferno e Cobra de Coleira

Quando: 18 de julho (sábado), às 18h

18 de julho (sábado), às 18h Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)

Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho) Valor: R$ 20 antecipado e R$ 25 na portaria

R$ 20 antecipado e R$ 25 na portaria Ingressos: antecipados com a organização e na portaria

antecipados com a organização e na portaria Atrações: Lasso, Depois do Inferno e Cobra de Coleira.

Tributo Rock Brasileiro

Quando: 18 de julho (sábado), às 20h

18 de julho (sábado), às 20h Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar)

Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar) Valor: não informado

não informado Ingressos: no local do evento

no local do evento Atrações: Banda Sumairu (Mamonas Assassinas) e Banda Stapélia (Cazuza).

Conchudas Fest II