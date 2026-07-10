DIA MUNDIAL DO ROCK
Shows tomam conta de Salvador na semana do Dia Mundial do Rock
Metal, punk e rock brasileiro fazem parte da programação que toma conta de diferentes espaços
Muito além do axé, do pagode e dos ritmos que tradicionalmente marcam a identidade musical da Bahia, Salvador também abriga uma cena de rock consolidada, com casas de shows, festivais, bandas autorais e tributos que movimentam o calendário cultural durante todo o ano.
Celebrado no Brasil em 13 de julho, o Dia Mundial do Rock se tornou uma das principais datas para fãs do gênero. Apesar do nome, a comemoração é uma tradição exclusivamente brasileira e nasceu inspirada no histórico festival beneficente Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985, simultaneamente em Londres e na Filadélfia.
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Idealizado por Bob Geldof para arrecadar recursos contra a fome na Etiópia, o Live Aid reuniu alguns dos maiores nomes da história da música, como Queen, David Bowie, U2, Led Zeppelin, Black Sabbath, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, Madonna e Phil Collins.
Durante o evento, Collins manifestou o desejo de que a data fosse lembrada como o "Dia Mundial do Rock". Anos depois, emissoras de rádio brasileiras passaram a adotar a celebração, que acabou se popularizando em todo o país.
Quem pretende celebrar a data em Salvador encontrará uma agenda recheada de opções nos próximos dias. Tributos a bandas históricas, apresentações de blues, metal, punk, hardcore e rock nacional ocupam palcos espalhados pela cidade.
Pensando nisso, o portal A TARDE reuniu os principais eventos confirmados entre os dias 10 e 19 de julho.
Agenda de shows de rock em Salvador
Homenagem Black Sabbath e Iron Maiden
- Quando: 10 de julho (sexta-feira), às 21h
- Onde: 30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho)
- Valor: entre R$ 30 e R$ 60
- Onde conseguir ingressos: no local do evento
- Atrações: Sabbra Cadabra e Midnight Maiden.
Vernal + The Zero
- Quando: 10 de julho (sexta-feira), às 20h
- Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, casa, 2º andar)
- Valor: não informado
- Onde conseguir ingressos: no local do evento
- Atrações: Vernal e The Zero.
Tributo Dia Mundial do Rock
- Quando: 11 de julho (sábado), às 20h
- Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar)
- Valor: não informado
- Ingressos: no local do evento
- Atrações: Expresso Coletivo, Os Enferrujados e 4ª POP.
Festa de Aniversário Gorinez
- Quando: 11 de julho (sábado), a partir das 14h
- Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)
- Valor: gratuito
- Ingressos: não é necessário retirar ingresso
- Atrações: Ódio Mortal, Mundo Tosco, Traque Bomba e Motim 13.
Tributo AC/DC
- Quando: 11 de julho (sábado), às 22h
- Onde: Área 51 Studio Bar
- Valor: R$ 15
- Ingressos: no local do evento
- Atrações: AC/DC Tribute Oficial.
NHL
- Quando: 12 de julho (domingo), às 18h
- Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)
- Valor: gratuito
- Ingressos: não é necessário retirar ingresso
- Atrações: fffffffff, m4fr e Cabeça de Chuva.
Eric Assmar celebra o Dia do Rock
- Quando: 14 de julho (terça-feira), às 19h e às 22h30
- Onde: Purgatório Bar
- Valor: couvert artístico de R$ 30 por pessoa
- Ingressos: reservas pelo site oficial do Purgatório Bar. Para garantir a mesa é necessário pagamento antecipado de R$ 50 por pessoa, valor revertido em consumo.
- Atrações: show intimista de Eric Assmar com repertório de músicas autorais e clássicos do blues e blues-rock.
Homenagem Metallica e Guns N' Roses
- Quando: 17 de julho (sexta-feira), às 21h
- Onde: 30 Segundos (Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho)
- Valor: R$ 20
- Ingressos: no local do evento
- Atrações: Metal Master e Guns No Roses.
Brothers of Metal celebra cinco anos
- Quando: 18 de julho (sábado), às 16h
- Onde: Brothers of Metal (Rua Jornalista Marcos Vita, nº 999, Sala 01, Cajazeiras X)
- Valor: 2 kg de alimento ou R$ 10
- Ingressos: no local do evento
- Atrações: INDOMINUS.
Lasso, Depois do Inferno e Cobra de Coleira
- Quando: 18 de julho (sábado), às 18h
- Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)
- Valor: R$ 20 antecipado e R$ 25 na portaria
- Ingressos: antecipados com a organização e na portaria
- Atrações: Lasso, Depois do Inferno e Cobra de Coleira.
Tributo Rock Brasileiro
- Quando: 18 de julho (sábado), às 20h
- Onde: Taverna Estúdio Bar (Rua Campinas de Brotas, nº 96, 2º andar)
- Valor: não informado
- Ingressos: no local do evento
- Atrações: Banda Sumairu (Mamonas Assassinas) e Banda Stapélia (Cazuza).
Conchudas Fest II
- Quando: 19 de julho (domingo), às 17h
- Onde: Casa 141 (Rua do Meio, 141, Rio Vermelho)
- Valor: R$ 20 antecipado e R$ 25 na portaria
- Ingressos: antecipados com a organização e na portaria
- Atrações: Master Dy.