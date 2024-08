Polícia prende homens que planejavam ataque em show de Taylor Swift

The Eras Tour tinha três datas no Ernst Happel Stadium, em Viena - Foto: Divulgação | Disney+

Dois homens foram presos na cidade de Ternitz, na Áustria, por planejar um ataque terrorista que teria acontecido durante os shows da The Eras Tour, de Taylor Swift, em Viena, capital do país europeu.

Segundo a Variety, as autoridades disseram que os dois terroristas — um deles de 19 anos de idade — foram radicalizados pelo Estado Islâmico e tinham uma variedade grande de substâncias utilizadas na fabricação de bombas em suas residências.

A The Eras Tour tinha três datas no Ernst Happel Stadium, em Viena, entre quinta-feira, 8, e sábado, 10. A promotora do evento, a Barracuda Music, cancelou os shows. De acordo com a empresa, “não tem escolha a não ser abortar a realização das apresentações” diante do que foi revelado pela polícia.

Anteriormente, os oficiais de Viena haviam dito que o cancelamento não seria necessário. Os chefes de polícia locais chegaram a dizer que a segurança no estádio seria aumentada, e que os fãs deveriam esperar atrasos na entrada e saída dos shows.

Ainda não há informação sobre reagendamentos e reembolsos.