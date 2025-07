Puro suco da Bahia: Oh Polêmico chama atenção no Numanice

Ludmila e 'Oh Polly' agitaram o Numanice em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador foi palco, mais uma vez, do Numanice, no último final de semana. O cantor Oh Polêmico foi atração surpresa e chamou a atenção do público com o seu “puro suco da Bahia”, representando o pagodão baiano ao lado de Ludmilla no palco do evento.

Pela segunda vez na festa, o cantor comentou sobre o sentimento em participar novamente do show: “Fervemos demais. Mais um ano que faço parte dessa festa linda, tô muito feliz. Meti o naipe com a Lud no palco. Ela 'tá' muito baiana”, afirmou.

O artista baiano, é conhecido por hits famosos em todo o brasil, entre eles “Pitbull Enraivado” e “Deixa Eu Botar Meu Boneco” que foi sucesso na sua primeira participação.

Para além de manter a essência do pagode, se tornou tradição nos shows de Ludmilla, na capital baiana, a cantora convidar cantores do pagodão baiano para marcar presença. Além de Oh Polêmico, outros artistas foram convidados como: J. Eskine, a banda de pagode La Fúria e O Kannalha.