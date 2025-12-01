MÚSICA
Quando sai a retrospectiva do Spotify 2025? Confira detalhes
Aplicativo divulgou um teaser nas redes sociais
Com o fim do ano se aproximando, as expectativas dos usuários do Spotify já estão altas para a aguardada retrospectiva anual do aplicativo. Nesta segunda-feira, 1, o Spotify divulgou um teaser em suas redes sociais.
Com uma nova identidade visual, o especial do streaming destaca as músicas, artistas, álbuns e podcasts mais ouvidos por cada usuário ao longo de 2025. Em formato de stories, a experiência é dividida em cards que podem ser facilmente compartilhados.
Conhecida também como Wrapped, a retrospectiva fornece playlists personalizadas e mensagens de agradecimento dos artistas mais escutados durante o ano.
Quando sai a retrospectiva?
A data oficial de lançamento ainda não foi divulgada pelo streaming. No entanto, em edições anteriores, o Spotify disponibilizou o Wrapped entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro, o que indica que o padrão deve se repetir este ano.
Nas redes sociais, o aplicativo publicou um vídeo sobre a nova versão da retrospectiva, no qual é possível observar referências à nova fase do Wrapped.
