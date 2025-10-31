Menu
MÚSICA
TOP 10

Ranking revela: Michael Jackson fatura mais morto do que muitos vivos

Mesmo após 16 anos da morte, Michael Jackson ainda lidera ranking milionário

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

31/10/2025 - 12:17 h
Espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025
Espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025 -

Pelo terceiro ano consecutivo, Michael Jackson lidera o ranking da Forbes como a celebridade morta mais bem paga do mundo. A lista, divulgada nesta sexta-feira, 31, mostra que o legado do “Rei do Pop” continua rendendo fortunas mesmo 16 anos após sua morte.

De acordo com a revista, o espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025, impulsionado principalmente pelos royalties de suas músicas e pelo sucesso de produções inspiradas em sua trajetória, como o espetáculo “MJ: The Musical”, em cartaz na Broadway.

Desde 2009, o patrimônio gerado por suas obras já teria somado aproximadamente US$ 3,5 bilhões.

O segundo lugar da lista ficou com o escritor Dr. Seuss, seguido dos músicos Richard Wright e Syd Barrett, fundadores do Pink Floyd. Outros grandes nomes da música também aparecem entre os mais rentáveis após a morte, como Notorious B.I.G, Miles Davis, Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon e Prince.

Confira o ranking completo das celebridades mortas mais bem pagas de 2025, segundo a Forbes:

  1. Michael Jackson – US$ 105 milhões
  2. Dr. Seuss – US$ 85 milhões
  3. Richard Wright e Syd Barrett (Pink Floyd) – US$ 81 milhões
  4. Notorious B.I.G – US$ 80 milhões
  5. Miles Davis – US$ 21 milhões
  6. Elvis Presley – US$ 17 milhões
  7. Jimmy Buffett – US$ 14 milhões
  8. Bob Marley – US$ 13 milhões
  9. John Lennon – US$ 12 milhões
  10. Prince – US$ 11 milhões
  11. Arnold Palmer – US$ 11 milhões
  12. Kobe Bryant – US$ 10 milhões

