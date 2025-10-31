TOP 10
Ranking revela: Michael Jackson fatura mais morto do que muitos vivos
Mesmo após 16 anos da morte, Michael Jackson ainda lidera ranking milionário
Por Bianca Carneiro
Pelo terceiro ano consecutivo, Michael Jackson lidera o ranking da Forbes como a celebridade morta mais bem paga do mundo. A lista, divulgada nesta sexta-feira, 31, mostra que o legado do “Rei do Pop” continua rendendo fortunas mesmo 16 anos após sua morte.
De acordo com a revista, o espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025, impulsionado principalmente pelos royalties de suas músicas e pelo sucesso de produções inspiradas em sua trajetória, como o espetáculo “MJ: The Musical”, em cartaz na Broadway.
Desde 2009, o patrimônio gerado por suas obras já teria somado aproximadamente US$ 3,5 bilhões.
O segundo lugar da lista ficou com o escritor Dr. Seuss, seguido dos músicos Richard Wright e Syd Barrett, fundadores do Pink Floyd. Outros grandes nomes da música também aparecem entre os mais rentáveis após a morte, como Notorious B.I.G, Miles Davis, Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon e Prince.
Confira o ranking completo das celebridades mortas mais bem pagas de 2025, segundo a Forbes:
- Michael Jackson – US$ 105 milhões
- Dr. Seuss – US$ 85 milhões
- Richard Wright e Syd Barrett (Pink Floyd) – US$ 81 milhões
- Notorious B.I.G – US$ 80 milhões
- Miles Davis – US$ 21 milhões
- Elvis Presley – US$ 17 milhões
- Jimmy Buffett – US$ 14 milhões
- Bob Marley – US$ 13 milhões
- John Lennon – US$ 12 milhões
- Prince – US$ 11 milhões
- Arnold Palmer – US$ 11 milhões
- Kobe Bryant – US$ 10 milhões
