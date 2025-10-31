Ranking revela: Michael Jackson fatura mais morto do que muitos vivos

Espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025 - Foto: AFP

Pelo terceiro ano consecutivo, Michael Jackson lidera o ranking da Forbes como a celebridade morta mais bem paga do mundo. A lista, divulgada nesta sexta-feira, 31, mostra que o legado do “Rei do Pop” continua rendendo fortunas mesmo 16 anos após sua morte.

De acordo com a revista, o espólio de Michael Jackson arrecadou cerca de US$ 105 milhões em 2025, impulsionado principalmente pelos royalties de suas músicas e pelo sucesso de produções inspiradas em sua trajetória, como o espetáculo “MJ: The Musical”, em cartaz na Broadway.

Desde 2009, o patrimônio gerado por suas obras já teria somado aproximadamente US$ 3,5 bilhões.

O segundo lugar da lista ficou com o escritor Dr. Seuss, seguido dos músicos Richard Wright e Syd Barrett, fundadores do Pink Floyd. Outros grandes nomes da música também aparecem entre os mais rentáveis após a morte, como Notorious B.I.G, Miles Davis, Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon e Prince.

Confira o ranking completo das celebridades mortas mais bem pagas de 2025, segundo a Forbes: