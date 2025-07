Reação de Gilberto Gil à morte de Preta deixa família preocupada

Cantor ficou extremamente abalado - Foto: Reprodução

O cantor e compositor Gilberto Gil teria passado mal ao receber a notícia da morte da filha, Preta Gil, neste domingo, 21, em Nova York. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista sofreu um pico de pressão arterial ao saber da perda e deixou familiares preocupados.

Preta Gil faleceu aos 49 anos, após uma longa luta contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023.

A cantora estava nos Estados Unidos realizando tratamento, onde acabou não resistindo à gravidade do quadro clínico.

Família confirma falecimento de Preta Gil e pede privacidade

A confirmação oficial do falecimento foi publicada nas redes sociais de Gilberto Gil. No comunicado, a família lamenta profundamente a perda da artista e informa que está em Nova York, providenciando os trâmites para o translado do corpo ao Brasil.

“É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova York, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil”, diz a nota.

A família ainda pediu respeito à sua privacidade nesse momento de luto:

“Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família.”