Gilberto Gil quebra silêncio sobre morte de Preta

Gilberto Gil ao lado de Preta Gil e Flora no leito de hospital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gilberto Gil comentou sobre a morte da sua filha, cantora Preta Gil, na noite deste domingo, 20. Nas redes sociais, o decano da MPB (Música Popular Brasileira) anunciou o óbito da herdeira e explicou sobre os próximos passos para o sepultamento da artista.

“É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil”, diz a nota oficial publicada pelo artista.

No comunicado, Gil também pede “compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família”.

O pai de Preta também afirmou que, em breve, devem ser divulgadas todas as informações sobre os locais do velório e enterro da artista.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. A cantora estava nos Estados Unidos, onde fazia tratamentos experimentais contra o câncer de intestino, que descobriu em 2023.

Na época, ela chegou a realizar sessões de radioterapia e precisou passar por uma histerectomia total abdominal, para a remoção do útero. Após este tratamento primário, Preta entrou em um período de remissão: o câncer não estava mais sendo detectado por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No entanto, em agosto de 2024, a artista contou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no ureter e no peritônio — membrana da cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino.

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.