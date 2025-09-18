Saiddy Bamba comemora 25 anos com gravação gratuita no Pelourinho

Gravação celebra 25 anos do grupo - Foto: Divulgação

Um dos grupos mais importantes do pagode baiano, a banda Saiddy Bamba celebra 25 anos de trajetória na música. Para comemorar, o grupo realizará uma gravação histórica no dia 7 de outubro, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, reunindo inúmeros sucessos da carreira.

Levando muito swing para o centro histórico de Salvador, a gravação celebra o legado da banda e contará com outros nomes de peso que fazem parte da história do pagode baiano. Jonh Jonh, líder da banda, comenta sobre as expectativas para o projeto de outubro.

“Esse projeto é muito especial, pois reafirma a força e a potência do pagode baiano, que hoje é consumido em todo o país. Estamos preparando um projeto lindo, cheio de canções que marcaram época e que, até hoje, fazem parte da história de muitos baianos. Tenho certeza de que será um dia especial e que ficará marcado na memória do público e de Salvador",destaca.

| Foto: Divulgação

Entre os grandes sucessos da banda estão ‘Sim Sim Sim, Não Não Não’, ‘Metralhada’ e ‘Mosquito’, além de outras músicas que farão parte do repertório do audiovisual.