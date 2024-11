Salvador recebe show do maior tributo ao Iron Maiden da América Latina

Children of The Beast se apresenta em Salvador nesta quinta - Foto: Divulgação

Salvador recebe nesta quinta-feira, 14, véspera do feriado da Proclamação da República, o show da banda paulistana Children of The Beast – maior tributo ao Iron Maiden da América Latina. A apresentação será na Green House Music, localizada no bairro do Rio Vermelho, e terá como abertura a banda Noite Vermelha (tributo ao Barão Vermelho).

Os shows estão marcados para começar às 22h, e os ingressos estão à venda por R$ 40 (1º lote) e R$ 50 (2º lote), através do site Articket.

Na estrada desde 1993, a Children of The Beast é reconhecida pelo próprio Iron Maiden como cover oficial. Além da execução das músicas ser idêntica, a banda se destaca por ter produção de palco caprichada, com diretos a cenário, backdrops, além da presença do imortal mascote da Donzela de Ferro, o monstro Eddie.

No repertório, clássicos da banda britânica, com ênfase no clássico álbum “Powerslave”, além de canções que deixarão os fãs mais hardcore loucos, como “Flash of The Blade”.

Já a Noite Vermelha se destaca por suas performances de canções do Barão Vermelho, mais focadas no período em que Frejat assumiu os vocais da banda. Canções como “O Poeta Ainda Está Vivo” e “Puro Êxtase” balançam as estruturas, onde quer que a banda se apresente.

Serviço

Children of the Beast (show de abertura por Noite Vermelha)

Data: 14 de novembro (quinta-feira – véspera do feriado da Proclamação da República)

Local: The Green House Music (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369 Rio Vermelho)

Horário: A partir das 22h

Ingressos: R$ 40 (1º lote) e R$ 50 (2º lote)