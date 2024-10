Salvador recebe shows de pagode neste final de semana

Partiu Pagode será realizado neste domingo - Foto: Divulgação

O bairro de Piatã receberá shows do projeto Partiu Pagode, neste domingo, 20, a partir das 14h. Os grupos Samba 40 graus, Pode Misturar, Nosso Pagode e DJ Keverson serão as atrações no Sotero Beach Bar.

Leia Mais:

>>> Gusttavo Lima apela a fãs por dinheiro após contas bloqueadas: "Aceito"

>>> Ópera "Amor Azul", de Gilberto Gil estreia com mais de 150 artistas

>>> Beyoncé no Brasil? Artista estaria em negociação para show; saiba mais

O evento tem como objetivo reunir no local música de qualidade, além de estrutura de bar e cozinha, que irão proporcionar encontros importante.

“Vai ser um evento maravilhoso para quem gosta de se divertir e perfeito para quem gosta de samba. Atmosfera com muita música, em frente à praia e gente emanando boas energias é a receita certa para o sucesso do Partiu Pagode”, destaca Victor Fonseca, sócio da Parada Top, que organiza o projeto.

Serviço:

1ª edição do Partiu Pagode

Local: Sotero Beach Bar, avenida Octávio Mangabeira, Piatã, 0018, ao lado do CCAA

Atrações: Samba 40 graus, Pode Misturar, Nosso Pagode e DJ Keverson

Data: Domingo, dia 20, a partir das 14h

Ingressos: 71982566666 ou no local.