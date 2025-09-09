Menu
MÚSICA
VEM AÍ!

Samba de Quinta realiza nova edição em Salvador; saiba quando

Festa acontece no Santo Antônio Além do Carmo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 9:01 h
Samba de Quinta
Samba de Quinta -

Salvador vai receber mais uma edição do Samba de Quinta, desta vez em clima de primavera. A festa vai acontecer no próximo sábado, 13, a partir das 16h no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

O evento, que completa três anos de história, vai ser comandado por Eduardinho, líder do grupo Fora da Mídia. Ele vai apresentar a nova música do grupo: ‘A Felicidade é o Seu Lugar’, com participações especiais de Dudu Nobre e Renato da Rocinha.

Outro destaque da noite é a cantora Vanessa Borges, que ficou conhecida nacionalmente ao participar do ‘The Voice Brasil’, da TV Globo. Com passagens por bandas como Babado Novo e parcerias com artistas como Netinho, Saulo e Ilê Aiyê, Vanessa promete uma apresentação potente, misturando samba, afro, black music e muita personalidade.

O público também vai curtir o som de Paco Duarte, direto de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Com o álbum ‘Minha Essência’, ele mostra sua trajetória no samba, partido alto e pagodinho, com um estilo leve e cheio de verdade.

A programação conta ainda com Milly Vitória – uma revelação do ‘The Voice Kids’ – apresenta o projeto Paggodin da Milly. A pista vai ser aberta com a DJ Nate Monaco.

Os ingressos estão sendo vendidos no Shotgun por R$60 (2º lote).

