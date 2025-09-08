SUCESSO
Xanddy Harmonia vibra com reconhecimento do carnaval: "Único"
Reconhecimento do carnaval de Salvador movimentou artistas e foliões
Por Franciely Gomes
O reconhecimento do Carnaval de Salvador como manifestação da cultura nacional está dando o que falar. O Projeto de Lei (PL) 4.191/2023, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 8, repercutiu entre os artistas que são ícones da festa.
Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor Xanddy Harmonia disse se sentir feliz ao ver a magnitude que o evento ganhou no Brasil e no mundo.
“Fazer parte do Carnaval de Salvador e ter esse reconhecimento é incrível. O carnaval sempre foi um sonho meu, desde criança, e ali, até então, eu só sonhava em cantar em poder alegrar o povo. Mas depois a gente entende que o carnaval vai muito além disso tudo”, celebrou.
Carnaval fora da Bahia
O artista ainda afirmou que tenta levar a magia do Carnaval para os Estados Unidos, onde mora, todo ano. “Porque não é só uma festa popular, é um patrimônio cultural brasileiro, é algo grandioso e eu, como artista, dentro das possibilidades, tenho tentado levar para fora faz anos. Tenho feito um carnaval lá nos Estados Unidos, em vários estados”, contou.
“Mas praticamente todo ano tem em Orlando, na Flórida, e é fantástico fazer parte disso tudo, a gente sabe quantas vidas, inclusive, economicamente falando, se sustentam no carnaval, além da felicidade que o carnaval propõe a milhões de pessoas”, completou.
Por fim, o marido de Carla Perez elogiou: “O nosso, o de Salvador, assim, sobretudo, por ser nascido, por ter crescido no carnaval, é muito especial, é único pra mim e pra todos que vão curtir”.
