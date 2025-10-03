CONDENADO
Sean ‘Diddy’ Combs recebe sentença após acusações de tráfico sexual
Magnata da música enfrentou acusações de tráfico sexual, mas sentença surpreendeu ao reconhecer apenas parte dos crimes
Por Beatriz Santos
A Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 3, a sentença do rapper e produtor Sean 'Diddy' Combs. O magnata da música foi condenado a 50 meses de prisão, equivalente a 4 anos, 1 mês e 28 dias e precisará pagar uma multa de US$ 500 mil.
A decisão foi proferida pelo juiz Arun Subramanian em um tribunal de Nova York, diante de dezenas de pessoas que aguardavam o resultado. Diddy está preso desde setembro de 2024 e teve negados todos os pedidos de libertação sob fiança.
Em julho, o artista havia sido declarado culpado em duas das cinco acusações que enfrentava: transporte para fins de prostituição envolvendo sua ex-namorada Cassie Ventura e outra testemunha identificada como “Jane”. Ele, no entanto, foi inocentado das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.
Detalhes da sentença
As penas para os crimes poderiam chegar a 20 anos de prisão. Apesar disso, o juiz optou por uma condenação menor que a recomendada pela promotoria, que pedia 135 meses (mais de 11 anos).
A defesa de Combs pedia pena máxima de 14 meses, enquanto a faixa sugerida pela Justiça variava entre 70 e 87 meses (6 a 7 anos). O tempo já cumprido, de pouco mais de 12 meses, será descontado da pena.
Segundo a CNN americana, o juiz disse que a sentença representará um “período difícil” para Diddy por precisar ficar longe de sua família.
O julgamento
No tribunal, Diddy apareceu usando um suéter amarelo, camisa branca, calça cinza e carregava um livro de pensamentos positivos. Sentado com a cabeça baixa e mãos em prece, foi acompanhado pela mãe e pelos filhos.
Pouco antes da decisão, o advogado Brian Steele segurou sua mão e o tranquilizou. Quando o veredito sobre a primeira acusação foi anunciado, Diddy colocou a cabeça entre as mãos.
Apesar de não ter sido totalmente inocentado, ele comemorou o resultado por considerar que o desfecho foi menos severo do que o esperado.
Como Diddy se tornou alvo da Justiça
A imagem do rapper começou a ruir no fim de 2023. A cantora Cassie, ex-namorada de Diddy, o acusou de coercão física, uso de drogas e estupro nos chamados "freak offs", maratonas sexuais promovidas pelo artista e movidas a entorpecentes.
Horas depois de abrir o processo, Cassie voltou atrás, após selar um acordo com Diddy. Mesmo assim, outras denúncias surgiram, caracterizando o rapper como um “predador sexual violento”.
Em março de 2024, duas mansões de Diddy foram alvo de buscas federais. Dois meses depois, veio a público um vídeo de 2016 em que ele aparece agredindo Cassie em um hotel de Los Angeles, arrastando-a pelos cabelos enquanto ela tentava fugir.
Quatro meses após o vazamento, Diddy foi preso no hotel Park Hyatt, em Nova York, sob suspeita de associação ilícita, tráfico sexual e transporte para prostituição. O julgamento começou em maio de 2025 e o veredito foi anunciado nesta semana.
As acusações e vereditos
- Conspiração para extorsão – inocente
- Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (Cassie Ventura) – inocente
- Transporte com fins de prostituição (Cassie Ventura) – culpado (pena poderia chegar a 10 anos)
- Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (Jane) – inocente
- Transporte com fins de prostituição (Jane) – culpado (pena poderia chegar a 10 anos)
Depoimentos das vítimas
Durante o julgamento, a promotoria alegou que Diddy “repetidamente forçou, ameaçou e manipulou” suas ex-namoradas Cassie e Jane, obrigando-as a “fazer sexo com acompanhantes para seu próprio entretenimento”.
Cassie depôs por quatro dias e afirmou que Diddy controlava todos os aspectos de sua vida, incluindo aluguel, carro e telefone. Ela descreveu episódios de violência, como corte de sobrancelha, chutes na cabeça e estupro, e declarou que pensou em se suicidar devido aos traumas.
Jane afirmou que, durante o relacionamento, Diddy a pressionava a ter relações sexuais com outros homens sob seu olhar e ignorava sinais sutis de incômodo, como caretas e relatos de dor, cansaço e fome.
Quem é Sean 'Diddy' Combs
Sean John Combs, popularmente conhecido como Diddy ou Puff Daddy, nasceu em 4 de novembro de 1969, no Harlem, Nova York. Criado pela mãe após o assassinato do pai, cursou administração na Universidade de Howard.
Ele começou no setor musical como estagiário na Uptown Records em 1990, tornando-se diretor em poucos anos. Em 1994, fundou a gravadora Bad Boy Records. Como produtor, lançou artistas de sucesso como The Notorious B.I.G. e consolidou o hip-hop como gênero global.
Seu álbum No Way Out (1997) rendeu a ele o Grammy de melhor álbum de rap. Além da música, Diddy fez fortuna com negócios em bebidas alcoólicas e moda, sendo considerado mais empresário e produtor do que artista.
