Sean ‘Diddy’ Combs recebe sentença após acusações de tráfico sexual

Sean ‘Diddy’ Combs está preso desde setembro de 2024 - Foto: AFP

A Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 3, a sentença do rapper e produtor Sean 'Diddy' Combs. O magnata da música foi condenado a 50 meses de prisão, equivalente a 4 anos, 1 mês e 28 dias e precisará pagar uma multa de US$ 500 mil.

A decisão foi proferida pelo juiz Arun Subramanian em um tribunal de Nova York, diante de dezenas de pessoas que aguardavam o resultado. Diddy está preso desde setembro de 2024 e teve negados todos os pedidos de libertação sob fiança.

Em julho, o artista havia sido declarado culpado em duas das cinco acusações que enfrentava: transporte para fins de prostituição envolvendo sua ex-namorada Cassie Ventura e outra testemunha identificada como “Jane”. Ele, no entanto, foi inocentado das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.



Detalhes da sentença

As penas para os crimes poderiam chegar a 20 anos de prisão. Apesar disso, o juiz optou por uma condenação menor que a recomendada pela promotoria, que pedia 135 meses (mais de 11 anos).

A defesa de Combs pedia pena máxima de 14 meses, enquanto a faixa sugerida pela Justiça variava entre 70 e 87 meses (6 a 7 anos). O tempo já cumprido, de pouco mais de 12 meses, será descontado da pena.

Segundo a CNN americana, o juiz disse que a sentença representará um “período difícil” para Diddy por precisar ficar longe de sua família.

O julgamento

No tribunal, Diddy apareceu usando um suéter amarelo, camisa branca, calça cinza e carregava um livro de pensamentos positivos. Sentado com a cabeça baixa e mãos em prece, foi acompanhado pela mãe e pelos filhos.

Pouco antes da decisão, o advogado Brian Steele segurou sua mão e o tranquilizou. Quando o veredito sobre a primeira acusação foi anunciado, Diddy colocou a cabeça entre as mãos.

Apesar de não ter sido totalmente inocentado, ele comemorou o resultado por considerar que o desfecho foi menos severo do que o esperado.

Como Diddy se tornou alvo da Justiça

A imagem do rapper começou a ruir no fim de 2023. A cantora Cassie, ex-namorada de Diddy, o acusou de coercão física, uso de drogas e estupro nos chamados "freak offs", maratonas sexuais promovidas pelo artista e movidas a entorpecentes.

Horas depois de abrir o processo, Cassie voltou atrás, após selar um acordo com Diddy. Mesmo assim, outras denúncias surgiram, caracterizando o rapper como um “predador sexual violento”.

Em março de 2024, duas mansões de Diddy foram alvo de buscas federais. Dois meses depois, veio a público um vídeo de 2016 em que ele aparece agredindo Cassie em um hotel de Los Angeles, arrastando-a pelos cabelos enquanto ela tentava fugir.

Quatro meses após o vazamento, Diddy foi preso no hotel Park Hyatt, em Nova York, sob suspeita de associação ilícita, tráfico sexual e transporte para prostituição. O julgamento começou em maio de 2025 e o veredito foi anunciado nesta semana.

As acusações e vereditos

Conspiração para extorsão – inocente

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (Cassie Ventura) – inocente

Transporte com fins de prostituição (Cassie Ventura) – culpado (pena poderia chegar a 10 anos)

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção (Jane) – inocente

Transporte com fins de prostituição (Jane) – culpado (pena poderia chegar a 10 anos)

Depoimentos das vítimas

Durante o julgamento, a promotoria alegou que Diddy “repetidamente forçou, ameaçou e manipulou” suas ex-namoradas Cassie e Jane, obrigando-as a “fazer sexo com acompanhantes para seu próprio entretenimento”.

Cassie depôs por quatro dias e afirmou que Diddy controlava todos os aspectos de sua vida, incluindo aluguel, carro e telefone. Ela descreveu episódios de violência, como corte de sobrancelha, chutes na cabeça e estupro, e declarou que pensou em se suicidar devido aos traumas.

Jane afirmou que, durante o relacionamento, Diddy a pressionava a ter relações sexuais com outros homens sob seu olhar e ignorava sinais sutis de incômodo, como caretas e relatos de dor, cansaço e fome.

Quem é Sean 'Diddy' Combs

Sean John Combs, popularmente conhecido como Diddy ou Puff Daddy, nasceu em 4 de novembro de 1969, no Harlem, Nova York. Criado pela mãe após o assassinato do pai, cursou administração na Universidade de Howard.

Ele começou no setor musical como estagiário na Uptown Records em 1990, tornando-se diretor em poucos anos. Em 1994, fundou a gravadora Bad Boy Records. Como produtor, lançou artistas de sucesso como The Notorious B.I.G. e consolidou o hip-hop como gênero global.

Seu álbum No Way Out (1997) rendeu a ele o Grammy de melhor álbum de rap. Além da música, Diddy fez fortuna com negócios em bebidas alcoólicas e moda, sendo considerado mais empresário e produtor do que artista.