Sertanejo tem carro quebrado e relógio de R$ 66 mil furtado na Europa

Lucas Lucco teve pertences furtado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Lucco foi vítima de um furto em Amsterdã, neste sábado, 19, após ter o vidro de seu carro de luxo quebrado.

No Instagram, o cantor relatou a situação e afirmou que deixou os pertences no veículo estacionado. Ao voltar para o carro, o famoso ficou surpreso com o que havia acontecido.

Ele perdeu documentos e itens de luxo, como uma mochila da marca Gucci, um relógio Rolex Submariner (que é avaliado em cerca de R$ 66 mil), fones de ouvido, uma câmera e seu passaporte.

Lucas Lucco disse que foi à polícia e tentou rastrear o ladrão, mas a busca pela localização do fone não deu resultados. "Eu estava doido pra encontrar esse cara pela localização. Com polícia, sem polícia, eu ia chegar na voadora na cabeça. Meu Deus do céu, que raiva", desabafou.

O cantor está na Europa para uma corrida, a meia maratona de Amsterdã. No entanto, ele confessou que ficou desanimado após o crime.