Simaria aparece irreconhecível e preocupa fãs; equipe se manifesta

Simaria Mendes apareceu com rosto "inchado" - Foto: Reprodução | Globo

Simaria viralizou nas redes sociais após aparecer sem maquiagem em um vídeo publicado por Carlinhos Maia. Além do rosto limpo, a cantora estava com cabelos presos e de camisetão.

Internautas repercutiram o vídeo e demonstraram preocupação com a irmã de Simone Mendes. "Gente, o que aconteceu com a Simaria?", questionou uma pessoa. "Deus que me perdoe, mas eu queria tanto mas tanto que a vida cobrasse quem fez maldade com Simaria", comentou outro.

"Todas as vezes que o Carlinhos Maia filma a Simaria, eu sempre acho que é de maneira maldosa, pensando no pós que vão falar, principalmente a respeito da 'aparência' dela. A mulher tá em casa, vivendo a vida dela. Aliás, tentando né? Não enxerga por outra ótica", falou um terceiro.

Após a polêmica, a equipe de Simaria saiu em defesa dela. "Ela não fez nada! O que a Simaria faz é muita massagem e sempre vai ao dermatologista cuidar da pele. Ela é uma pessoa que levanta e entra nas redes sociais de cara limpa", disse.

"Ela é uma pessoa normal, do dia a dia, como outra qualquer. A Simaria tem problemas para resolver e, às vezes, chora; às vezes, ri, é uma pessoa como outra pessoa qualquer", completou.