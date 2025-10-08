Menu
PRONUNCIAMENTO

Sócia de bicheiro? Anitta rompe o silêncio sobre polêmica com camarote

Artista teve o seu nome envolvido em uma polêmica pesada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/10/2025 - 10:59 h
Anitta se pronuncia sobre nova polêmica
Anitta se pronuncia sobre nova polêmica -

A cantora Anitta e o Grupo Rodamoinho, escritório do qual a artista é sócia, vieram a público esclarecer uma polêmica que surgiu após uma fake news se espalhar. Tudo começou depois que alguns sites passaram a veicular a informação falsa de que a funkeira é sócia de um camarote que contratou Ludmilla para se apresentar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no Carnaval 2026 .

Porém, um dos detalhes que mais chamou atenção é que o projeto seria fruto de uma parceria com Luiz Guimarães, presidente da Unidos de Vila Isabel e filho de Capitão Guimarães, figura conhecida do carnaval e também um dos personagens mais controversos do Rio. O patriarca, que comandou tanto a Vila Isabel quanto a Liesa, é apontado há décadas como figura influente na contravenção do estado.

Em nota divulgada nas redes sociais, Anitta e o Grupo Rodamoinho esclareceram que “não possuem qualquer tipo de sociedade, parceria ou envolvimento com camarotes na Marquês de Sapucaí”.

“Nos últimos dias, informações falsas têm circulado na internet associando indevidamente o nome da cantora e de sua empresa a esses espaços. Solicitamos gentilmente aos veículos de comunicação que publicaram a notícia incorreta que utilizem este comunicado como errata ou removam o conteúdo do ar, mantendo o compromisso com a verdade e com a informação responsável”, completou o texto.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por bpmcom (@soubpmcom)

O espaço, que conta com três andares e produção do Grupo Vibra, foi adquirido por cerca de R$ 5 milhões e ficará colado ao primeiro recuo de bateria. A estreia vai contar com Ludmilla, Matheus & Kauan, Filipe Ret, Xande de Pilares, Lennon, Ferrugem, Belo, Mumuzinho, BK, Kevin O Chris e Cabelinho estão entre as atrações confirmadas.

Tags:

anitta

Ver todas

x