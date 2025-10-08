NOVIDADE
Spotify anuncia mudança que vai impactar na experiência do usuário
Mudança vai impactar assinantes premium e usuários gratuitos
Por Edvaldo Sales
O Spotify anunciou uma parceria com o ChatGPT que pode impactar na experiência do usuário. O objetivo é oferecer recomendações personalizadas de músicas e podcasts aos usuários.
A novidade, disponível tanto para assinantes premium quanto para usuários gratuitos, permite que contas sejam vinculadas ao modelo de linguagem da OpenAI, possibilitando que o chatbot auxilie na descoberta de novos artistas, playlists e podcasts.
O Spotify apresentou exemplos práticos de uso, como “Monte uma playlist com alguns artistas latinos que estão na minha rotação pesada” e “Há algum podcast que você recomendaria se eu quiser me aprofundar em ciência e inovação?”.
Leia Também:
A plataforma destacou que nenhum conteúdo de áudio ou vídeo será compartilhado com a OpenAI para fins de treinamento, e que os usuários precisarão optar ativamente pela função.
O diretor global de experiência do consumidor no Spotify, Sten Garmark, afirmou que “a visão do Spotify sempre foi estar onde você está. Ao trazer o Spotify para o ChatGPT, estamos criando uma nova maneira poderosa para os fãs se conectarem com os artistas e criadores que amam de forma conversacional, sempre que a inspiração surgir”.
Além disso, a empresa enfatizou que continuará investindo em tecnologia de personalização e mantendo “a expertise e insights de nossos editores humanos”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes