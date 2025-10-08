Menu
HOME > MÚSICA
NOVIDADE

Spotify anuncia mudança que vai impactar na experiência do usuário

Mudança vai impactar assinantes premium e usuários gratuitos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/10/2025 - 8:31 h
Spotify anunciou uma nova parceria
O Spotify anunciou uma parceria com o ChatGPT que pode impactar na experiência do usuário. O objetivo é oferecer recomendações personalizadas de músicas e podcasts aos usuários.

A novidade, disponível tanto para assinantes premium quanto para usuários gratuitos, permite que contas sejam vinculadas ao modelo de linguagem da OpenAI, possibilitando que o chatbot auxilie na descoberta de novos artistas, playlists e podcasts.

O Spotify apresentou exemplos práticos de uso, como “Monte uma playlist com alguns artistas latinos que estão na minha rotação pesada” e “Há algum podcast que você recomendaria se eu quiser me aprofundar em ciência e inovação?”.

Leia Também:

Álbum Caju, da cantora Liniker, some do Spotify e fãs se revoltam
Com baianos na lista, Spotify apresenta melhores músicas de 2025
Spotify ficará mais caro no Brasil; saiba os novos preços

A plataforma destacou que nenhum conteúdo de áudio ou vídeo será compartilhado com a OpenAI para fins de treinamento, e que os usuários precisarão optar ativamente pela função.

O diretor global de experiência do consumidor no Spotify, Sten Garmark, afirmou que “a visão do Spotify sempre foi estar onde você está. Ao trazer o Spotify para o ChatGPT, estamos criando uma nova maneira poderosa para os fãs se conectarem com os artistas e criadores que amam de forma conversacional, sempre que a inspiração surgir”.

Além disso, a empresa enfatizou que continuará investindo em tecnologia de personalização e mantendo “a expertise e insights de nossos editores humanos”.

x