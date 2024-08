"Somos crentes": Simone expulsa marido do palco após dança quente

Simone Mendes surpreendeu com atitude com marido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Simone Mendes surpreendeu com um momento divertido durante um show no final de semana. Em festival em São Paulo, a cantora "expulsou" o marido, Kaká Diniz, do palco após situação.

Tudo aconteceu quando os artistas iniciaram uma dança no palco. Eles dançavam juntos ao som da música "Vai no Cavalinho", de forma bem quente.

De repente, depois de um gesto ainda mais polêmico do empresário, Simone se afastou.

"Nós somos crentes! Nós somos crentes, é melhor nós… Vai. Te amo, lindo", disparou a cantora, surpreendendo a todos que estavam presentes no festival de música.

Apesar da "bronca" no marido em público, a situação gerou risadas entre o público. Kaká respeitou a atitude de Simone Mendes e deixou o palco sorrindo.